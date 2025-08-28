“화장실 좀 다녀올게요” 빽가, 신지 상견례서 도망친 진짜 이유

사진=MBC ‘라디오스타’ 방송 화면 캡처

그룹 코요태의 멤버 빽가가 최근 방송에서 화제가 된 신지의 상견례 영상에 대해 직접 입을 열었다.

27일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서는 김동완, 김응수, 빽가, 김호영이 게스트로 출연해 다양한 에피소드를 전했다. 이날 빽가는 지난달 공개된 신지의 유튜브 상견례 영상을 언급하며 당시 상황에 대한 뒷이야기를 전했다.

영상 속에서 신지는 예비신랑 문원에 대해 “딸을 키우고 있는 돌싱”이라고 고백했고, 이를 들은 빽가는 갑자기 “화장실 좀 다녀오겠다”며 자리를 떠 주위를 놀라게 했다. 해당 장면은 온라인상에서 큰 화제를 모으며 영상 조회수는 600만 뷰를 넘겼다.

빽가는 “그때 솔직히 자리를 지키기 힘들었다. 당황해서 화장실로 도망친 것 같다”며 웃픈 기억을 회상했다. 이어 “요즘엔 친구들도 술자리에서 ‘화장실 안 가냐’며 농담을 한다. 모르는 사람들도 나를 보면 ‘화장실 가는지 보자’는 분위기다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 MC 김구라가 정확한 이유를 묻자 빽가는 선뜻 답하지 못했고, 함께 출연한 유세윤이 “몸도 놀라고, 마음도 놀란 거 아니냐”고 말하자 빽가는 “맞다”고 고개를 끄덕이며 솔직한 심정을 드러냈다.

결혼 계획에 대한 질문에는 “모르겠다. 종민이 형이 ‘모른다고 해라. 그게 제일 편하다’고 해서 그렇게 하고 있다”고 말했다. 이어 “종민이 형도 신지도 결혼 안 했을 땐 우리 셋이 함께여서 외로움을 몰랐다. 그런데 갑자기 종민이 형이 가고, 신지까지 가니 ‘나는 누구인가’ 싶더라”며 공허한 속내를 털어놨다.

