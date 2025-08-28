하이브로, ‘드래곤빌리지 M’ 8주년 감사제 이벤트 진행

이미지=드래곤빌리지M

하이브로(대표 원세연)는 자사가 개발·서비스 중인 대표 수집형 RPG ‘드래곤빌리지 M’이 서비스 8주년을 맞아 특별 감사제 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 ‘8주년 감사제 이벤트’는 8월 28일부터 9월 11일까지 2주간 이어지며 이벤트 기간 동안 접속하는 모든 이용자에게 신규 신화 등급 드래곤 ‘세라핌’을 비롯해 ‘8주년 휘광’, ‘별의 기억’ 등 다양한 보상이 제공된다.

또한 게임 내 다양한 콘텐츠를 통해 ‘8주년 주화’를 모아 ‘운명의 계약’, ‘신화 드래곤 선택권’, ‘전설+ 드래곤 선택권’ 등 희소성이 높은 최고 등급 아이템으로 교환할 수 있는 이벤트 상점이 운영된다.

아울러 신규 및 복귀 이용자를 위한 출석 이벤트 보상에 ‘신화 드래곤 알’이 추가되는 등 혜택이 한층 강화돼 보다 쉽게 게임에 적응하고 성장할 수 있도록 지원한다.

하이브로는 "8년이라는 긴 시간 동안 변함없는 사랑을 보내주신 테이머 여러분께 진심으로 감사드린다"라며, "그 마음에 보답하고자 신규 신화 드래곤 '세라핌'을 모든 분께 드리는 등 역대급 혜택으로 가득 채운 '8주년 감사제 이벤트'를 준비했다. 앞으로도 오랫동안 사랑받는 게임이 되도록 최선을 다할 것이니 많은 기대를 부탁드린다"고 밝혔다.

‘드래곤빌리지 M’은 구글 플레이 스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운로드할 수 있으며, 8주년 감사제 이벤트에 대한 자세한 내용은 ‘드래곤빌리지 M’ 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자

