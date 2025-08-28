‘워터밤 여신’권은비, ‘서든어택’도 사로잡았다…게임 캐릭터로 재탄생

가수 권은비가 게임 ‘서든어택’의 신규 캐릭터로 등장해 화제를 모으고 있다. 사진 = 울림엔터테인먼트

가수 권은비가 게임 ‘서든어택’의 신규 캐릭터로 등장해 화제를 모으고 있다.

넥슨은 28일 인기 온라인 FPS 게임 ‘서든어택’에 권은비 캐릭터를 출시했다고 밝혔다. 해당 캐릭터는 게임 내 멀티카운트 아이템에서 획득할 수 있으며, 다양한 출시 기념 이벤트도 함께 진행된다.

9월 11일까지 캐릭터 300일 이상 획득 시 ‘권은비&츠키 영구제 선택권’을, 600일 이상 획득 시에는 ‘프라임 슬레이어 캐릭터’를 제공한다. 영구제 2세트를 모두 모은 50명에게는 추첨을 통해 슬로건 타올 선물하고, ‘프라임 슬레이어 캐릭터’ 획득 시마다 1천 ‘SP’를 추가 지급한다고 밝혔다.

사진 = 넥슨

또한 10월 2일까지 캐릭터 세트를 7일 이상 활성화하면 ‘영구제 밀봉’과 ‘캐릭터 프리티켓(2개)’를 최대 2회까지 추가 지급한다. 또 멀티카운트에서 획득한 응모권을 사용해 싸인 마우스패드, 슬로건 타올, ‘XM68 Energy 영구제’ 등과 교환하거나 획득 기회에 응모할 수 있는 이벤트 등 다채롭게 준비했다.

앞서 권은비는 지난 7월 ‘워터밤 서울 2025(WATERBOMB SEOUL 2025)’ 무대에서 시원하고 강렬한 퍼포먼스로 여름 분위기를 달구며 ‘서머 퀸’다운 존재감을 발휘했다. 이어 ‘서든어택’ 캐릭터로 발탁되며 게임 속에서도 남녀노소를 아우르는 인기를 입증했다.

한편, 권은비는 지난 23일과 24일 양일간 서울 연세대학교 대강당에서 개최한 단독 콘서트 ‘더 레드(THE RED)’를 성황리에 마쳤으며, 오는 9월 20일 타이베이, 10월 25일 마카오에서 ‘더 레드’ 투어를 이어갈 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

