제2회 하슬라국제예술제 10월 18일 개막

하슬라국제예술제와 강릉아트센터가 주최하는 제2회 하슬라국제예술제가 오는 10월 18일부터 26일까지 강릉 일대에서 열린다.

올해로 두 번째를 맞은 하슬라국제예술제는 ’선물(Gifts and Presents)’이라는 주제 아래, 클래식 음악과 문학, 미디어아트가 융합된 다채로운 무대와 프로그램을 통해 관객에게 선물 같은 순간을 전하고자 한다.

18일은 창립 60주년을 맞은 코리안챔버오케스트라(음악감독 김 민, 이하 KCO)와 피아니스트 이경숙이 정교한 호흡과 깊이 있는 해석으로 쇼스타코비치부터 모차르트, 드보르자크까지 다채로운 음악을 선보인다. 19일에는 KCO와 이경숙, 예술감독 조재혁이 생상스 ‘동물의 사육제’를 재치 있는 해설과 함께 들려주는 <어린이와 어른이: 동물들이 말을 해요!>로 모든 세대가 함께 클래식 음악을 즐길 수 있는 특별한 무대를 마련한다.

축제 기간 강릉아트센터에서는 문학과 음악, 미디어아트가 어우러진 특별한 공연들이 이어진다. 21일(화) 무대에는 시인 김광균의 작품을 토대로 작곡가 최우정이 작곡·구성한 문학과 음악의 만남 <추일서정(秋日抒情)>이 오른다.

소프라노 이명주, 베이스바리톤 사무엘 윤의 목소리에 배우 김미숙의 내레이션이 어우러지며 깊은 가을의 정서를 담아낸다. 25일은 하슬라와 라카이: 라카이 루아우 시즌 10 – 상심열목(賞心悅目) 공연에서는 신윤복의 ‘미인도’를 바탕으로 한 간송미술관의 미디어아트를 배경으로, 피아니스트 선우예권이 쇼팽 ‘24개의 전주곡’을 연주한다.

올해 하슬라국제예술제는 강릉 지역과 함께하는 ‘우덜 음악잔치’를 통해 일상 속 공간에서 예술을 전한다. 21일 강릉아산병원, 22일 갈바리의원, 23일 초당성당, 24일 아르떼뮤지엄 강릉에서 무료 특별 공연을 열어 시민들에게 아름다운 음악을 선물한다.

예술감독 조재혁은 “올해 하슬라국제예술제는 ‘선물’이라는 키워드를 통해, 일상 곳곳에서 관객과 눈높이를 맞추려 한다. 다양한 시민들이 예술을 접할 기회를 넓히고, 예술이 가진 치유와 연대의 가치를 공유하는 것이 예술제의 핵심이다”라고 취지를 밝혔다.

강릉아트센터 심규만 관장은 “지역의 역사와 문화유산 위에 예술의 현재를 쌓아 올려 지역과 세계를 잇는 플랫폼으로 국제 예술제로서의 정체성을 더욱 선명히 하겠다”라고 포부를 전했다.

