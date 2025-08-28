최초 K트롯 매거진 ‘트롯진’ 창간호 주인공은 장민호

대한민국 최초의 글로벌 K트롯 전문 매거진 트롯진(TROTZINE)이 드디어 창간호를 발간한다.

창간호 커버 아티스트는 가수 장민호로, 깊이 있는 인터뷰와 독점 화보를 통해 무대 위 카리스마와는 또 다른 다채로운 매력을 공개한다. 팬덤과 대중을 동시에 사로잡은 장민호의 음악 세계를 집중 조명하며, 무대 밖 새로운 이야기를 독자들에게 선보인다.

이번 창간호에는 커버를 장식한 장민호를 비롯해 성리, 진욱, 별사랑, 정다경, 남궁진이 참여했다. 세대와 활동 배경이 다른 아티스트들이 한 권에 모여 각자의 음악적 개성과 스토리를 풀어내며, 세대를 잇는 트롯의 폭넓은 스펙트럼을 보여준다.

트롯진은 단순한 아티스트 화보집을 넘어선다. 최신 트롯 소식을 전달하는 뉴스 섹션, 팬들의 이야기를 담는 독자 참여 코너, 세대를 아우르는 명곡을 재조명하는 트롯 레전드 스페셜 등 다채로운 기획으로 구성됐다. 또한 무대 비하인드 스토리와 현장 스케치, 아티스트와 팬덤을 연결하는 콘텐츠를 통해 K트롯의 현재를 기록하고 미래를 전망한다.

특히 창간호는 아티스트들의 음악 활동뿐 아니라 제작 과정과 팬덤 문화까지 세밀하게 담아내며, 독자들이 트롯이라는 장르를 다층적으로 체험할 수 있도록 했다. 장민호의 진솔한 인터뷰와 미공개 화보, 성리·진욱·별사랑·정다경·남궁진의 새로운 모습을 기록한 기획 페이지는 높은 소장 가치를 더한다.

국내 유일의 K트롯 전문 매거진으로서 기획부터 제작까지 차별화된 콘텐츠를 선보이는 트롯진은 창간 전부터 국내외 팬덤의 폭발적인 기대를 모았다. 글로벌 시장에서 K트롯의 수요가 확산되는 흐름 속에서 본지는 아티스트와 팬, 문화를 연결하는 새로운 플랫폼이자 K트롯 세계화의 전초기지 역할을 수행할 예정이다.

현재 트롯은 방송·공연·디지털 플랫폼을 중심으로 빠르게 성장하며 차세대 한류 콘텐츠로 주목받고 있다. 트롯진은 이러한 흐름 속에서 단순한 매거진을 넘어 팬덤의 열기와 문화적 가치를 담아내는 창구로 기능하며, 글로벌 시장 확대에 기여할 전망이다.

창간호는 28일부터 9월 18일까지 예약판매 이벤트가 진행되며 국내 주요 서점과 네이버·쿠팡을 비롯해 ITTA, WISH, 뮤직플라자, VPOCA, Q10 재팬 등 국내외 플랫폼에서 전 세계 K트롯 팬들이 손쉽게 구매할 수 있다.

예약판매 및 1차 정식 판매 기간에는 구매자 이벤트가 진행된다. 스타 테라피 별책부록, 브로마이드, 스타 엽서, 스페셜 포토카드를 포함한 특별 패키지와 함께, 추첨을 통해 장민호 친필 사인 폴라로이드가 증정된다.

대한민국 최초이자 유일한 글로벌 K트롯 전문 매거진 트롯진. 이번 창간호는 팬들에게는 읽는 즐거움과 보는 재미를, 업계에는 새로운 성장 동력을, 아티스트들에게는 또 하나의 기록 플랫폼을 제공하며 K트롯 세계화의 첫 발걸음을 내딛는다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]