대한수영연맹, 김천에서 제21회 꿈나무 전국수영대회 개최

전국의 수영(경영) 꿈나무를 위한 제21회 꿈나무 전국 수영대회가 29일부터 개최된다.

대한수영연맹(회장 정창훈)은 29일부터 31일까지 경상북도 김천실내수영장에서 제21회 꿈나무 전국 수영대회를 개최한다고 밝혔다.

올해로 제21회를 맞이한 이 대회는 전국 17개 시·도의 남녀 초등부, 중등부 경영 엘리트 학생 선수를 대상으로 한다. 우수선수발굴 및 수영 인재 발굴을 위해 대한수영연맹이 주최하고, 경상북도수영연맹이 주관한다. 김천시, 김천시체육회, 김천시설관리공단의 후원을 받는다.

이번 대회는 학년별·종목별·성별로 진행되며, 초등부와 중등부를 포함하여 전국 각지에서 모인 500여 명이 출전한다. 정창훈 회장은 “이번 꿈나무 전국 수영대회를 통해 어린 선수들이 땀과 노력의 가치를 배우고, 협동심과 스포츠 정신을 배우고 도전을 통해 한층 성장하는 장이 되길 바란다”라고 참가 선수단을 격려했다.

