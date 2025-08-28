앳하트, ‘엠카’서 ‘Push Back’ 무대 최초 공개…‘차세대 글로벌 아이콘’ 굳힌다

그룹 앳하트(AtHeart)가 K-POP을 대표하는 안무가 리아킴의 지원사격 속에 본격 'Push Back' 활동에 돌입한다.

앳하트는 오늘(28일) 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 첫 번째 EP 'Plot Twist'의 'Push Back' 무대를 음악방송에서 최초 공개한다.

'Push Back'은 아마피아노 장르와 아프로 비트를 기반으로 한 유니크한 댄스 트랙으로, 설렘과 긴장이 교차하는 감정의 밀고 당김 속에서 점점 커져가는 마음을 담은 곡이다. 퍼포먼스 역시 아프로 비트 특유의 역동적인 리듬을 살려 타이틀곡 'Plot Twist'와는 또 다른 파워풀한 면모로 이채로운 매력을 전할 것으로 기대된다.

특히, 타이탄 콘텐츠의 CPO(Chief Performance Officer)이자, 원밀리언 댄스 스튜디오의 대표인 리아킴이 지원사격에 나서 앳하트와 함께 압도적 무대를 선사할 전망이다. 리아킴과 앳하트는 정식 데뷔 전 퍼포먼스 콘텐츠를 통해 최상의 시너지를 이룬 만큼 'Push Back' 무대에도 관심이 집중된다.

앳하트는 첫 번째 EP 'Plot Twist'를 통해 세상을 향한 도약과 비상의 날개를 활짝 펼쳐냈다. 예측할 수 없는 흐름 속에서 있는 그대로 솔직하게 자신을 마주한 소녀들의 내면을 각기 다른 색깔과 감정으로 풀어내며 감각적인 음악성을 인정받았다.

정식 데뷔 전부터 글로벌 팬덤의 압도적 지지를 받으며 탄탄한 성장 동력을 확보한 앳하트는 신인 그룹으로서는 이례적으로 데뷔 동시에 할리우드 리포터, 롤링스톤, NME 등 해외 유수 매체의 주목을 받았다. 또한, 앳하트는 미국 음악 전문 매체 빌보드가 꼽은 '이달의 K-팝 루키'로 선정된 가운데, 'Push Back' 활동을 이어가며 '차세대 글로벌 아이콘' 면모를 굳힐 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]