'16회 코리아 드라마 어워즈' 인기상 주인공은?…변우석·박보검·이혜리 등 접전

'16회 코리아 드라마 어워즈'가 인기상 트로피를 거머쥘 최종 주인공을 가린다.

'2025 코리아 드라마 페스티벌'(2025 KOREA DRAMA FESTIVAL, 이하 'KDF')의 주최사인 코리아드라마페스티벌 조직위원회는 28일 정오부터 참여형 팬덤 앱 '셀럽챔프'와 케이팝 팬덤 플랫폼 '마이원픽'을 통해 '16회 코리아 드라마 어워즈' 인기상 2차 투표를 진행한다.

인기상 2차 투표는 '핫스타상(남/녀)', '글로벌스타상', '인기커플상', '멀티테이너상', 'BEST OST상' 등 6개 부문의 수상자(플렉스온에서 원천 데이터 제공)를 선정한다. 인기상 2차 투표는 각 부문별 1차 투표에서 선발된 상위 10명을 대상으로 진행된다.

'핫스타상(남/녀)' 9월 17일 오후 11시 59분 마감되고, 이어 '글로벌스타상'과 '인기커플상'이 9월 19일 오후 11시 59분, 나머지 'BEST OST상'과 '멀티테이너상'은 9월 22일 오후 11시 59분 마무리된다.

'16회 코리아 드라마 어워즈'는 지난 4일 정오부터 25일 오후 11시 59분까지 '셀럽챔프'와 '마이원픽'을 통해 인기상 1차 투표를 진행, 각 부문별 2차 투표 진출자 10명을 선정했다.

'핫스타상' 남성 부문에는 변우석, 이준혁, 황인엽, 이준영, 추영우 등이 이름을 올렸다. 이어 여성 부문에는 김혜윤, 정수빈, 조보아, 조이현, 박보영 등 쟁쟁한 후보들이 올랐다.

'글로벌스타상' 부문에는 변우석을 시작으로 박보검, 이혜리, 김혜윤, 이재욱, 김지원 등 국내외에서 남다른 화제성을 보여주고 있는 스타들이 노미네이트됐다.

'인기커플상' 부문에선 이혜리, 정수빈('선의의 경쟁'), 추영우, 조이현('견우와 선녀'), 박진영, 박보영('미지의 서울'), 이준혁, 한지민('나의 완벽한 비서'), 유연석, 채수빈('지금 거신 전화는') 등 총 10커플이 후보에 자리했다.

'BEST OST상' 부문에는 극의 몰입도를 높여준 음악들이 대거 2차 투표에 진출했다. 손태진의 '그대를 안아줄게요', 영탁의 '알 수 없는 인생', 임영웅의 '천국보다 아름다운', 투모로우바이투게더의 '그날이 오면' 등이 뽑혔다.

'멀티테이너상' 부문에선 박재찬, 지수, 박지훈, 윤산하, 이준영, 이혜리 등 다방면에서 활약하고 있는 후보들이 올라 불꽃 튀는 경합을 펼치게 됐다. 부문별 투표 진출자들은 '셀럽챔프'와 '마이원픽'에서 확인 가능하다.

'16회 코리아 드라마 어워즈'는 한 해 동안 공중파 3사와 케이블, 종편채널, OTT 등 국내에서 방영된 92편의(플렉스온에서 원천 데이터 제공) 드라마 작품과 배우, 제작진을 대상으로 시상이 이뤄진다. 축제 둘째 날인 오는 10월 11일 오후 5시 경상남도문화예술회관에서 개최된다.

'KDF'는 코리아드라마페스티벌 조직위원회가 주최하고 문화체육관광부, 경상남도, 진주시가 후원하는 대한민국 최초의 드라마 축제다. 10월 10일부터 19일까지 10일간 경상남도 문화예술회관과 남강둔치 일원에서 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]