조항조·주현미, 남진 이어 ‘무명전설’ 합류

대한민국 가요계의 두 거장, 조항조와 주현미가 남진에 이어 초대형 트로트 오디션 프로그램 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’ (이하 ‘무명전설’)에 합류한다.

28일 MBN 측은 조항조와 주현미가 남진에 이어 ‘무명전설’ 합류를 확정했다고 밝혔다. 조항조는 “나도 오랜 무명 생활을 하다 40대에 빛을 본 가수다. 나 같은 무명 가수에게 한 줄기 희망이 되고 싶다”라며 새로운 기회의 장이 되어줄 ‘무명전설’의 취지에 깊이 공감했다. 주현미도 “심사는 늘 부담이지만, 꾸준히 사랑받는 전통가요를 더 발전시키기 위해 내가 할 수 있는 일이라 생각했다”라고 진심을 전했다.

두 사람은 ‘리빙 레전드’라 불리는 이미자의 콘서트에 참여한 인연이 있다. 지난 3월 ‘이미자 전통가요 헌정 공연-맥(脈)을 이음’ 기자간담회에서 이미자는 전통가요의 맥을 이어갈 후배 가수로 조항조와 주현미를 직접 언급하며 깊은 신뢰를 드러낸 바 있다.

조항조와 주현미는 후배 트로트 가수들의 우상으로 꾸준히 손꼽혀 왔다. 송가인은 KBS ‘불후의 명곡’ 출연 당시 “무명 시절이 길었다. 힘들 때마다 선배님의 노래를 들으며 버텼다”라며 주현미를 롤모델로 언급한 바 있다. ‘무명전설’ MC이자, 오랜 무명 생활을 거친 장민호 역시 ‘미스터트롯’ 결승 무대에서 트로트 가수 전향 당시 처음 배웠던 조항조의 ‘남자라는 이유로’를 불러 깊은 울림을 선사했다.

이처럼 후배들의 성공에 영향을 준 두 사람까지 남진에 이어 전설로 합류하면서 ‘무명전설’은 ‘무명 원석 발굴’이라는 차별화된 정체성을 공고히 했다. 트로트계를 대표하는 거목들이 무명 가수들을 위한 든든한 버팀목으로 나서며, ‘꿈의 무대’를 실현해 나갈 수 있도록 지원할 예정이다.

1978년 록 밴드 ‘서기 1999년’의 리드보컬로 데뷔한 조항조는 1997년 히트곡 ‘남자라는 이유로’를 내놓기까지 20여 년의 무명 생활을 겪었다. 긴 무명 생활을 딛고 그는 ‘사나이 눈물’, ‘만약에’, ‘거짓말’ 등 수많은 명곡을 탄생시키며 ‘트로트의 황제’로 자리매김했다. 여러 오디션 및 서바이벌 프로그램에서 심사위원으로서의 활약은 물론, ‘나는 트로트 가수다’에 직접 참가해 서바이벌 무대를 경험했던 만큼 참가자들에게 공감과 현실감 있는 조언을 건넬 것으로 기대된다.

‘트로트 여왕’ 주현미는 1985년 데뷔곡이자 히트곡인 ‘비 내리는 영동교’를 선보이기까지 ‘강변가요제’에 출연하는 등 많은 도전을 거쳐왔으며, 데뷔 이후 ‘짝사랑’, ‘또 만났네요’, ‘신사동 그 사람’ 등 수많은 명곡을 남겼다. 굵직한 오디션 프로그램에서 심사위원으로 활약하며 냉철한 평가와 따뜻한 격려로 참가자들의 성장을 이끌었던 그는 이번에도 무명 가수들의 버팀목이 될 것으로 기대된다.

앞서 ‘무명전설’은 장민호·김대호의 MC 확정과 남진의 ‘전설’ 합류 소식으로 지원자가 폭증하며 뜨거운 반응을 얻었다. 이어 지난 25일 공식 채널을 통해 공개된 ‘모집티저’에는 실제 1차 예심 참가자들의 진솔한 목소리가 담겼다. “같이 활동하던 장민호, 영탁, 마이진은 모두 잘됐다”, “단 하루만이라도 유명 가수로 살아보고 싶다”, “마지막이라고 생각하고 간절한 마음으로 나왔다” 등 절절한 사연이 공개되며, ‘무명전설’이 단순한 경연을 넘어 무명 가수들의 삶을 비출 무대로 자리매김할 것을 예고했다.

초대형 트로트 오디션 ‘무명전설’은 나이·국적·경력에 상관없이 트로트를 사랑하는 남성이라면 누구나 도전할 수 있다. 10월 10일까지 2차 참가자 모집을 진행 중인 ‘무명전설’은 오는 2026년 2월 첫 방송 된다.

