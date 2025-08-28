‘어린이를 위해’ KBO 키즈클럽 미래야구의 날 티볼 원데이 클래스 성료

사진=한국야구위원회(KBO) 제공

한국야구위원회(KBO)가 10개 구단과 함께 시행한 2025 키즈클럽 미래야구의 날 티볼 원데이 클래스가 성료됐다.

KBO 키즈클럽 미래야구의 날은 구단 어린이회원의 혜택을 증대함과 동시에 야구에 대한 긍정적인 경험을 확대해 미래세대 팬 유입에 기여하고자 KBO와 10개 구단이 함께 진행한 사업이다.

KBO와 10개 구단은 레전드 은퇴 선수를 일일 코치로 초빙해 티볼 원데이 클래스를 진행했다. 10명의 레전드 은퇴선수들은 각 구단별 20명의 어린이회원에게 수비와 타격의 기본기를 교육하고, 티볼 연습경기를 통해 실전 감각을 끌어올리는 등 티볼대회를 위한 준비를 함께 했다. 또한 홈런왕 선발대회를 위한 구단 대표 선수 선발을 하며 대회에 대한 기대감을 상승시켰다.

KBO는 지난 6월14일에 첫 번째로 티볼 원데이 클래스를 진행한 롯데부터 이달 25일 마지막으로 진행한 LG까지 티볼 원데이 클래스에 참석한 200명의 어린이회원 모두에게 티볼 용품과 구단별 미래야구의 날 로고가 인쇄된 티셔츠 및 모자를 제공했다.

사진=한국야구위원회(KBO) 제공

사진=한국야구위원회(KBO) 제공

행사 당일에는 티볼 체험 뿐만 아니라 프로스포츠 산업에 대한 전반적인 이해를 돕고 진로 설정에 도움이 될 수 있도록 구단 직원 혹은 레전드 은퇴선수들의 진로설명회가 이어졌다.

이후 각 구단은 어린이회원을 위해 그라운드와 덕아웃을 개방하고, 구단 굿즈를 선물하는 등 어린이회원들이 즐거운 추억을 만들 수 있도록 노력했다. 성공적인 교실 진행을 위하여 KBO의 스폰서인 동아오츠카는 참가자들에게 음료를 지원했다.

KBO는 이번 티볼 원데이 클래스에 참가한 어린이회원들과 함께 오는 9월6일 보은 KBO 야구센터에서 키즈클럽 미래야구의 날 구단 대항 티볼대회를 실시할 예정이다. 본 대회에는 구단별 티볼교실 참가자 20명이 한 팀으로 참가하게 되며, 티볼 원데이 클래스에서 코치로 참가한 은퇴선수 1인이 각 팀의 일일 감독이 된다. 더불어, 티볼대회 뿐만 아니라 홈런왕 선발대회 등 다양한 프로그램을 계획하여 대회를 더욱 풍성하게 즐길 수 있도록 할 계획이다.

KBO는 향후에도 야구 저변 확대 및 미래세대 팬 유입을 위한 다양한 프로그램을 기획할 예정이다.

사진=한국야구위원회(KBO) 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]