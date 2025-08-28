‘얼짱시대’ 박태준, 최수정과 결혼 4년 만에 이혼…“재산분할 소송 중”

웹툰작가 박태준과 걸그룹 출신 최수정. 사진 = 박태준 SNS 계정

웹툰작가 박태준이 걸그룹 출신 최수정과 지난해 이혼한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

28일 한 매체는 박태준과 최수정이 지난해 이혼했으며, 현재 두 사람은 재산분할 소송을 진행 중이라고 보도했다.

박태준은 2020년 MBC 예능프로그램 ‘라디오스타’에 출연해 “올해 혼인신고를 했다”며 최수정과의 결혼 소식을 전한 바 있다. 당시 그는 “10년 연애했다. 동거를 오래 해 친구와 같이 사는 기분이다. 아내가 저한테 베스트 프렌드라고 한다”며 애정을 드러냈다. 하지만 결혼 4년 만에 두 사람은 각자의 길을 걷게 됐다.

한편, 한편 박태준은 2009년 코미디TV 예능프로그램 ‘얼짱시대’에 출연하며 얼굴을 알렸고, ‘꽃미남 주식회사’, ‘식신로드’ 등 여러 예능에서 활약했다. 이후 네이버 웹툰 ‘외모지상주의’ ‘싸움독학’ ‘인생존망’ 등의 작가로 활동하며 인기를 얻었다.

최수정은 2010년 한중 합작 걸그룹 롯데걸스 멤버로 연예계에 데뷔했으며, 2018년 웹드라마 ‘체크, 메이트’에 출연했다. 2019년에는 MBC ‘나 혼자 산다’에 걸그룹 마마무 멤버 화사의 절친으로 출연해 눈길을 끌기도 했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

