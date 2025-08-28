‘현혹’ 제작진, 제주도 촬영 현장 쓰레기 논란 사과…“촬영 늦게 끝나, 정리 완료”

배우 김선호, 수지, 한재림 감독. 사진 = 디즈니+

디즈니+ 오리지널 드라마 ‘현혹’ 촬영팀이 제주도 촬영 현장에서 쓰레기를 무단 방치해 논란에 휩싸였다.

최근 한 누리꾼은 개인 SNS에 “드라마 촬영하고 쓰레기를 숲에...에휴 팬분들이 보낸 커피홀더랑 함께...” 라는 글과 함께 촬영 현장으로 추정되는 제주도의 한 숲길에 흩어진 종이컵, 컵 홀더, 포장재, 부탄가스 캔 등이 방치된 영상을 공개했다. 게시자는 “팬분들은 알까?? 진짜 할 말이 없다”며 분노를 표했다.

해당 게시물을 접한 다른 누리꾼들도 “일요일 새벽에 촬영하던데 이렇게 두고 갔다더라”, “아직도 저런 팀이 있다니” 라며 비판을 이어갔다. 영상에 등장한 커피차 컵 홀더의 문구와 디자인이 ‘현혹’ 촬영 현장임을 암시하면서, 논란은 더욱 확산됐다.

이에 ‘현혹’ 제작진은 28일 공식 입장을 통해 “촬영이 늦게 끝나 어둡다 보니 꼼꼼하게 현장 마무리를 하지 못했다”며 “현재는 모두 정리된 상태다”라고 밝혔다. 이어 “촬영 후 현장을 잘 마무리 짓지 못해 불편 끼친 점 진심으로 사과드리며, 앞으로 촬영에 더욱 만전을 기하고 주의하겠다”는 입장을 전했다.

한편 ‘현혹’은 1935년 경성을 배경으로, 반세기가 넘도록 세상 밖으로 나오지 않아 의혹과 소문이 가득한 매혹적인 여인 송정화의 초상화를 의뢰받은 화가 윤이호가 그녀의 신비로운 비밀에 다가가게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

