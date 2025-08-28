플로(FLO), ’여러 곡 한 번에 찾기’로 880일간 100만곡 이상 검색

드림어스컴퍼니의 음악플랫폼 플로(FLO)가 지난 5월 새롭게 선보인 ‘여러 곡 한 번에 찾기’ 기능이 이용자의 큰 호응을 얻으며, 플로만의 차별화된 경쟁력을 입증했다.

28일 플로(FLO)는 지난 5월 22일부터 8월 10일까지 약 80일간 ‘여러 곡 한 번에 찾기’ 기능을 통해 100만곡 이상이 검색됐다고 밝혔다. 특히 6월 26일부터 8월 10일까지 약 한 달 반 동안 진행한 ‘플리줍줍 플리마켓’ 캠페인 기간 동안 130만 명 이상 캠페인 페이지를 방문했으며, 같은 기간 일 평균 신규 이용권 가입자 수는 약 20% 증가한 것으로 나타났다.

‘여러 곡 한 번에 찾기’는 유튜브 등 외부에서 찾은 플레이리스트의 곡 목록을 텍스트로 복사해 붙여넣기만 하면, 해당 곡들을 한 번에 검색하고 빠르게 재생할 수 있는 플로만의 편리한 검색 기능이다.

플로는 이 기능을 공개한 데 이어, 6월 말부터 이용자 참여형 ‘플리줍줍 플리마켓’ 캠페인을 통해 다양한 장르와 분위기의 플레이리스트를 선보이며 기능 활용법도 소개했다. ‘카더정원’, ‘때껄룩’, ‘카니’, ‘권또또’ 등 아티스트 및 크리에이터가 셀러로 참여해 총 47개의 플레이리스트를 공개했으며, 해당 콘텐츠들은 누적 조회수 430만회를 기록하며 캠페인 확산을 견인했다.

드림어스컴퍼니 이새롬 비즈니스본부장은 “음악 소비 패턴 분석을 기반으로 차별화된 음악 경험을 제공하는 FLO케어를 중심으로, 이용자들이 자신의 취향에 맞게 더욱 쉽게 음악을 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]