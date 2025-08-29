코팬글로벌, 성수동에서 ‘주걸륜 팝업스토어’ 개최

사진 =코팬글로벌

코팬글로벌(COPAN GLOBAL)은 아시아 뮤지션 주걸륜(Jay Chou)을 테마로 한 팝업스토어를 서울 성동구 왕십리로10길 3에서 오는 9월 1일부터 운영한다고 29일 밝혔다.

팝업스토어는 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 관람할 수 있다.

이번 팝업스토어에서는 주걸륜의 브랜드 상품을 비롯해 한국 단독으로 선보이는 머천다이즈(MD)를 공개한다. 또한 방문객을 위한 포토존, 영상 전시 등 체험형 콘텐츠를 마련해 다양한 즐길 거리를 제공할 예정이다.

코팬글로벌은 이번 행사를 단순한 상품 판매가 아닌 팬들이 주걸륜의 음악과 콘텐츠를 직접 체험할 수 있는 문화 공간으로 기획했다. 특히 한정판 및 독점 MD는 국내외 팬들의 높은 관심이예상된다.는 것이 업체 측 설명이다.

매장 내부에는 주걸륜 관련 미디어 아트 전시 공간과 포토존이 구성돼 방문객들에게 특별한 경험을 제공한다. 이를 통해 성수동 팝업 공간이 K-컬처와 아시아 아티스트 팬덤이 만나는 새로운 명소로 자리잡을 것으로 기대된다.

코팬글로벌 관계자는 “주걸륜 팝업스토어는 아티스트의 콘텐츠와 한국의 팬던 문화를 결합한 프로젝트”라며, “팬들에게 새로운 체험과 교류의 장을 제공할 것”이라고 말했다.

황지혜 기자

