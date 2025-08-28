아린 “시원섭섭한 마음, 새로운 모습 발견했다”…‘내여상’ 종영소감

그룹 오마이걸 멤버 겸 배우 아린이 KBS2 수목드라마 ‘내 여자친구는 상남자’ 종영 소감을 전했다.

오늘(28일) 최종회를 끝으로 막을 내릴 예정인 ‘내 여자친구는 상남자’에서 아린은 여자 주인공 ‘김지은’ 역을 맡아 지상파 안방극장에 성공적으로 입성하며 열연을 펼쳤다.

극 중 국문과 대학생 김지은은 하루아침에 꽃미남이 된 연인을 지키기 위해 고군분투하는 인물이다. 아린은 상큼 발랄하면서도 섬세한 감정 연기로 판타지 로맨틱 코미디 장르를 이끌었으며, 예상치 못한 난관 속에서도 자신과 소중한 사람들을 지켜나가기 위해 성장해가는 김지은의 감정을 세밀하게 표현하며 극의 몰입감을 높였다.

특히 아린은 코믹함과 설렘, 진심이 뒤섞인 다채로운 감정을 발랄함과 아련함을 오가는 진정성 있는 연기로 입체적으로 그려내며 드라마의 중심을 잡았다. 매 장면마다 극중 감정선을 자연스럽게 이어가며 캐릭터의 생생함을 살렸고, 덕분에 극중 판타지적 설정이 자연스럽게 녹아들며 설득력을 높였다며 아린의 한층 성숙해진 연기력에 호평이 이어졌다.

아린은 소속사 ATRP를 통해 “‘내 여자친구는 상남자’ 감독님, 스태프분들, 선배님, 그리고 배우분들과 함께 정말 행복하고 즐겁게 촬영할 수 있었던 작품인데 어느새 종영이라니 시원섭섭한 마음이다. 지은이를 연기하며 저 자신도 새로운 모습을 발견하고 많은 것을 배우는 소중한 시간이 됐다. 마지막으로 드라마를 사랑해주시고 재미있게 시청해주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”며 마지막 인사를 전했다.

지상파 여주인공으로서 또 한 번 성장한 아린의 향후 행보에 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

