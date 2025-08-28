더랩바이블랑두, 이은지와 함께 수분 캠페인 진행

더마 클린 뷰티 더랩바이블랑두가 만능 엔터테이너 이은지와 함께 '수분 풀(full)러팅 캠페인'을 론칭했다.

이번 캠페인은 피부 건강의 핵심 요소인 '수분 관리'의 중요성을 알리기 위해 기획됐으며, 이은지를 모델로 기용해 제작한 유쾌하면서도 진정성 있는 영상을 중심으로 전개된다.

캠페인 영상은 MZ세대의 친근한 캐릭터이자 플러팅의 대명사로 불리는 이은지가 여동생에게 플러팅 스킬을 전수하는 스토리로 구성됐다. 이은지는 언니 역할을 맡아 "플러팅은 수분 빨 이지!"라는 메시지를 통해 충분한(Full) 수분 케어로 건강해진 피부가 자신감의 비결이라는 조언을 건넨다.

유쾌한 분위기의 캠페인 영상은 8월 말부터 브랜드 공식 페이지를 비롯해 올리브영 오프라인 매장, 옥외광고, 각종 디지털 광고 등을 통해 만날 수 있다.

아울러 캠페인 기간 중 더랩바이블랑두는 고객 대상 특별 할인 프로모션과 다양한 SNS 이벤트를 진행한다. 특히 8월 말부터 올리브영에서는 지난 4월 출시된 수분 베이스 세럼 '딥 글로우 세럼' 대용량 기획세트(85ml+15ml)를 선보이며, 베스트셀러 제품인 속 수분 토너 '딥 토너' 역시 특가로 제공할 예정이다.

더랩바이블랑두 관계자는 "더랩은 스킨케어를 통해 고객의 피부 고민 해결을 미션으로 하는 브랜드로, 건강한 피부의 핵심인 '수분 케어'를 오랫동안 연구해 제품을 개발해왔다"라며 "이번 캠페인을 통해 더 많은 고객의 피부 고민 해소에 도움을 드려 자신감 넘치는 일상을 만들어가는 데 기여하고 싶다”라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

