82메이저 남성모, '피처링 여신' 문수진 만났다…'Pinterest Luv' 티저

그룹 82메이저 남성모가 '피처링 여신' 문수진과 함께 감성 시너지를 폭발시킨다.

그룹 82메이저는 지난 27일 공식 SNS를 통해 남성모의 첫 디지털 싱글 'Pinterest Luv (feat. 문수진)' 두 번째 티저 이미지를 전격 공개했다.

이번 티저는 곡 제목처럼 핀터레스트 감성을 시각적으로 구현한 무드보드 형태로 구성됐다. 남성모의 다양한 모습이 감각적으로 담긴 사진들이 한데 모여있으며, 이는 음악과 비주얼이 어우러진 그만의 세계관을 암시한다.

특히 베일에 싸여 있던 협업 아티스트의 정체가 이번 티저를 통해 처음으로 공개되며 이목을 집중시킨다. 독보적인 음색으로 사랑받는 싱어송라이터 문수진이 피처링에 참여한 것. 여러 아티스트와의 협업에서 뛰어난 표현력을 보여준 문수진이 남성모의 감성과 만나 어떤 음악적 케미스트리를 선보일지 기대가 모인다.

'Pinterest Luv'는 82메이저 멤버들 개개인의 음악적 역량을 만나볼 수 있는 릴레이 프로젝트의 일환이다. 남성모가 직접 곡 선정과 콘셉트 구성에 참여해 자신만의 음악 색깔을 담아낸 곡으로, 감각적인 티저와 예고된 협업으로 첫 솔로곡부터 강렬한 존재감을 예고하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

