싸이, 수면제 대리처방 혐의 경찰 수사…“대리처방 아닌 대리수령, 심려끼쳐 죄송”

가수 싸이가 수면제를 대리수령한 혐의(의료법 위반)로 고발돼 경찰이 수사에 나선 사실이 알려지자 고개를 숙였다.

28일 소속사 피네이션은 “전문 의약품인 수면제를 대리수령한 점은 명백한 과오이자 불찰이다. 죄송하다”고 밝혔다. 이어 “싸이는 만성적인 수면장애 진단을 받고, 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용하고 있다. 수면제 복용은 의료진의 지도 하에 정해진 용량을 처방 받아 복용해왔으며, 대리 처방은 없었다. 그 과정에서 수면제를 3자가 대리수령한 경우가 있었고, 최근 경찰에서 조사가 진행 중”이라며 “다시 한번 심려를 끼쳐드려 죄송하다”고 해명했다.

서울 서대문경찰서는 싸이가 2022년부터 최근까지 대면 진료를 받지 않고 서울의 한 상급병원에서 향정신성 의약품을 처방받고, 본인이 아닌 매니저가 대리 수령한 단서를 포착한 것으로 전해졌다. 경찰은 의료법 위반 혐의로 싸이와 향정신성의약품에 해당하는 수면제를 처방한 의사를 입건해 수사 중이며 관련 진료 기록 확보를 위해 최근 해당 병원을 압수수색했다. 담당 의사는 관련 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.

싸이가 처방받은 향정신성 의약품은 불안장애 및 수면장애 치료에 사용되는 것으로 의료법상 의사와의 대면 진료를 거쳐야 처방이 가능하다. 극히 예외적인 사례를 제외하고 처방전 대리 수령을 엄격히 금지하고 있다. 다만 가족이나 간병인 등 제한된 경우에만 대리 수령을 허용한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

