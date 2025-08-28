‘디펜딩 챔프’ 안세영, 세계선수권 16강 진출… 2연패 향해 뚜벅뚜벅

사진=신화/뉴시스

‘배드민턴 여제’ 안세영(삼성생명)이 세계선수권대회 2연패를 향한 순항을 이어간다. 64강을 넘어 32강도 순조롭게 통과하며 다음 단계를 향한 발걸음을 옮겼다.

세계랭킹 1위와 55위의 맞대결이었다. 탑독 안세영은 28일(한국 시간) 프랑스 파리의 아디다스 아레나에서 열린 2025 세계개인배드민턴선수권대회 여자단식 32강에서 이본 리(독일) 상대로 2-0(21-15 21-7) 승리를 거뒀다. 앞서 26일 같은 곳에서 열린 64강전은 벨기에의 클라라 라소(세계랭킹 100위)를 2-0(21-5 21-8)으로 완파한 바 있다.

36분 승부 끝에 16강 티켓을 거머쥐었다. 이날 1게임은 초반 고전했다. 리에 맞선 안세영은 이내 점수 차를 좁히며 따라붙었고 역전까지 성공시켰다. 이어진 2게임은 달랐다. 계속해서 리를 몰아붙이며 앞서간 것. 이로써 안세영은 리 상대로 상대 전적을 6전 전승으로 늘렸다.

‘디펜딩 챔피언’이다. 안세영은 한국 배드민턴 역사상 첫 세계선수권 단식 우승자이기도 하다. 직전 대회인 2023년 세계선수권서 정상을 밟았다. 2연패를 목표로 출사표를 띄웠다. 올해 세계배드민턴연맹(BWF) 대회에서만 6차례 우승 트로피를 들어 올리는 등 기세도 좋다.

한편 여자단식에 출전한 심유진(인천국제공항) 역시 16강에 올랐다. 김가은(삼성생명)은 64강전서 야마구치 아카네(일본)에 패해 탈락했다. 여자복식 공희용(전북은행)-김혜정(삼성생명) 조는 16강에 올랐다. 남자단식의 경우 전혁진(요넥스)이 다나카 유시(일본)를 제압하며 32강을 통과했고, 김병재(삼성생명)는 문턱을 넘지 못했다.

