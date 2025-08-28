제니, 美 RIAA 골드 인증 획득…K-팝 솔로 아티스트 중 최다

걸그룹 블랙핑크 제니가 미국 레코드산업협회(RIAA)에서 K-팝 솔로 아티스트 최다 기록을 세웠다.

지난 26일(현지시간) 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America, RIAA)는 공식 홈페이지를 통해 제니의 싱글 ‘Mantra’(만트라)와 첫 번째 솔로 정규 앨범의 타이틀곡 ‘Like JENNIE’(라이크 제니)가 골드 인증을 획득했다고 밝혔다.

이로써 제니는 RIAA에서 통산 3곡을 인증받으며 K-팝 솔로 아티스트 중 최다 RIAA 인증 기록을 세웠다. 제니는 앞서 더 위켄드·릴리 로즈 뎁과의 협업곡 ‘One Of The Girls’로 플래티넘 인증을 획득한 바 있다.

제니는 지난 3월 발매한 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘Ruby’로 K-팝 역사에 새로운 이정표를 세웠다. ‘Ruby’로 올해 K-팝 여성 솔로 아티스트 중 가장 높은 초동 판매량(66만 1,130장)을 기록했고, ‘Ruby’에 수록된 ‘like JENNIE’, ‘Mantra’, ‘Love Hangover (feat. Dominic Fike)’, ‘ExtraL (feat. Doechii)’, ‘Handlebars (feat. Dua Lipa)’ 총 5곡을 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘HOT 100’에 진입시키는 쾌거를 이뤘다.

RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 유닛 이상), 플래티넘(100만 유닛 이상), 멀티 플래티넘(200만 유닛 이상), 다이아몬드(1,000만 유닛 이상)로 구분해 인증을 수여한다. 유닛 집계는 앨범(실물/디지털) 판매량, 디지털 다운로드, 오디오 및 비디오 스트리밍 등에 가중치를 부여하는 방식이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

