조세호, 빌 게이츠·유재석와 유퀴즈 인증샷 공개…“자기님과 함께”

개그맨 조세호가 마이크로소프트(MS) 공동 창업자이자 세계적인 자선가 빌 게이츠와의 특별한 만남을 공개했다.

조세호는 27일 자신의 SNS를 통해 “빌 게이츠 자기님과”라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 녹화 현장에서 조세호, MC 유재석 그리고 게스트로 출연한 빌 게이츠가 나란히 서 있는 모습이 담겼다. 세 사람은 밝게 웃으며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

해당 사진을 접한 누리꾼들은 “진짜 멋진 만남”, “보기만 해도 감동이다”, “조세호 클래스 대단하다” 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보였다.

이번 방송은 빌 게이츠가 국내 예능 프로그램에 최초로 출연해 관심을 모았다. 빌 게이츠의 진솔한 인생 이야기와 철학 그리고 자선 활동에 대한 생각이 공개되어 화제가 됐다.

빌 게이츠는 13세에 처음 컴퓨터를 접한 뒤 20세에 마이크로소프트를 공동 창업해 세계에서 가장 영향력 있는 기업가 중 한 명이 됐다. 이후 2000년대 들어서는 ‘빌 앤 멀린다 게이츠 재단’을 통해 글로벌 보건, 교육, 기후 문제 해결 등에 힘쓰고 있다.

