물 맞아도 행복해요…‘10승 투수’ 문동주의 빙그레 웃음 “이 정도면 빨리 한 편 아닌가요?”

한화 문동주. 사진=최서진 기자

“기분 좋습니다!”

밀려드는 기쁨과 홀가분한 기분으로 활짝 웃는다. 한화 문동주가 데뷔 첫 시즌 10승(3패) 고지를 밟았다. 프로 데뷔 4년 차, 투수들의 첫 번째 목표를 달성했다. 27일 고척스카이돔에서 열린 2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 키움과의 경기에 선발 등판한 문동주는 6이닝 3피안타 1실점(비자책점) 쾌투를 펼쳤다. 한화가 3-1로 승리하면서 문동주의 숫자도 ‘10’을 가리켰다.

경기를 마치고 만난 문동주는 동료들의 축하 물세례에 쫄딱 젖은 채 나타났다. 심지어 맨발이었다. 그럼에도 그는 “10승을 기록해서 좋다”며 “모든 선발 투수들이 목표로 두 자릿수 승수를 꺼낼 정도로 하고 싶어하는 기록이다. 한 해의 목표이기도 하다. 그래도 ‘좀 잘 했구나’는 생각이 든다”고 빙그레 웃었다.

10승을 향해 거침없이 뛰었으나, 과정에서 부담감이 밀려온 것도 사실이다. 문동주는 “빨리하고 싶었다. 9승을 하고 나니 의식이 되더라. 그래도 이 정도면 빨리하는 편 아닌가”라며 “남은 경기에서 마음 편하게 더 많은 승리를 가져올 수 있을 것 같다”고 말했다.

한화 문동주. 사진=한화 이글스 제공

지난 16일 예기치 못한 부상을 입었다. 창원 NC전서 투구 도중 NC 최정원의 강습 타구에 오른팔을 맞아 교체됐다. 문동주는 “생각보다 느낌이 좋지는 않았다”면서도 “관리를 꼼꼼하게 받았다. 트레이너 코치님들께서 신경을 정말 많이 써주셨다. 얼음도 자기 전까지 계속 대고 있을 정도였다. 덕분에 빨리 돌아왔다”고 감사함을 전했다.

지난해 하반기부터 구사한 포크볼이 든든하다. 올해 비중을 더욱 늘렸다. 문동주는 “포크볼이 있어서 10승이 빨랐다고 생각한다. 올 시즌 포크볼과 10승을 같이 가져왔으니까 ‘고마운 구종’이라고 할 수 있다”며 “직구 구속이 빨라지다 보니 자연스럽게 구속이 나오는 것 같다. 방망이에 맞추지 않겠다는 생각으로 던진다”고 설명했다.

