‘불혹 첫 달성’ 강민호, 역대 최고령 1000득점… 이종범 기록 넘어섰다

사진=삼성 라이온즈 제공

베테랑 포수 강민호(삼성)가 개인 통산 1000번째 득점을 달성했다. KBO리그 역대 26번째이자 현역 선수 중 12번째 주인공이 됐다.

강민호는 27일 서울 잠실 야구장에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 두산과의 원정경기에 7번타자 겸 포수로 선발 출전, 4타수 2안타 1득점 1타점 활약을 펼쳤다.

1000득점은 이날 삼성이 11-1로 앞선 5회 초 공격에서 나왔다. 선두타자로 나선 강민호는 두산 불펜 김정우의 초구를 때려 좌익수 왼쪽 2루타로 출루했다. 이어 양우현의 진루 땅볼이 나왔고, 이재현이 유격수 땅볼로 3루 주자 강민호를 홈으로 불러들였다.

강민호는 6회 초 팀의 13번째 점수를 만드는 유격수 앞 땅볼(13-1)을 친 뒤 대주자 이병헌으로 교체, 이날 경기 출전을 마무리했다.

사진=삼성 라이온즈 제공

이로써 강민호는 40세9일 나이로 역대 최고령 1000득점 기록을 세웠다. 종전 기록은 ‘바람의 손자’ 이종범(전 KIA)이 보유하고 있었다. 지난 2009년 6월5일, 38세9개월21일 나이로 1000득점을 올린 바 있다. 마흔을 넘긴 선수가 이 고지를 밟은 건 강민호가 유일하다.

2004년 롯데에 입단한 강민호는 이듬해 2005년 4월7일 사직 현대전에서 첫 득점을 마크했다. 2015년 8월11일 사직 SK전에서 500번째 득점을 새겼다. 롯데에서만 640득점을 기록, 개인 통산 득점 절반 이상을 채웠다. 이후 2018년 삼성으로 이적해 그해 3월24일 잠실 두산전에서 삼성 소속으로 첫 득점을 올렸다. 현시점 삼성에서 8시즌 동안 활약하며 360득점을 추가했다.

한편 한국야구위원회(KBO)는 표창 규정에 의거해 강민호에게 기념상을 수여할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

