AOA 출신 권민아, 피부과 상담실장 퇴사 후 근황 공개

사진= 권민아 SNS

그룹 AOA 출신 권민아가 피부과 상담실장 직을 그만둔 근황을 전했다.

권민아는 26일 자신의 SNS에 “안녕, 오랜만이지? 작년에 윤지 보러 갔을 때인데 지금은 머리가 길다. 빨리 부산 또 가고 싶다”는 글과 함께 한 장의 셀카 사진을 게재했다.

이어 그는 “현재 의원은 그만둔 상태다. 택배 같은 건 보내지 말아 달라”고 전하며, 직접 피부과 퇴사 사실을 알렸다.

앞서 권민아는 1월 “오래전부터 꿈꿔온 목표를 위해 두 개의 자격증을 취득했다”고 밝힌 바 있다. 이후 3월부터 한 피부과에서 상담실장으로 근무를 시작해 “편하게 찾아달라. 가능한 범위에서 최선을 다하겠다”고 각오를 전하기도 했다.

한편, 권민아는 2012년 AOA 멤버로 데뷔해 가수 및 배우로 활동했다. 2019년 팀을 떠난 후에는 팀 내에서 리더였던 지민에게 괴롭힘을 당했다고 폭로하며 큰 이슈를 낳았고, 이후 지민은 팀에서 탈퇴했다.

