“안전한 경기장 만들기” 안산그리너스FC, 안산대 응급구조학과와 협약 체결

프로축구 K리그1 안산그리너스FC가 안산대학교 응급구조학과와 함께 안전한 경기장 조성 및 응급구조 전문 인력 양성에 나선다.

안산은 지난 26일 안산 와~스타디움에서 안산대학교 응급구조학과와 업무 협약식을 진행했다. 이날 협약식에는 안산 김정택 단장과 안산대학교 응급구조학과 기은영 학과장을 비롯한 관계자들이 참석해 상호 협력 의지를 다졌다.

이번 협약은 안산그리너스FC 홈경기 시 응급상황에 전문 의료기관과 공동으로 대응해 관람객 안전 관리 체계를 강화하고, 응급처치를 지원해 안전하고 쾌적한 관람 환경 조성에 힘쓸 계획이다. 또한, 안산은 홈경기 시 안산대 응급구조학과에 홍보 부스를 제공해 현장 실습 및 실무 경험 기회를 확대함으로써 미래 응급구조 전문 인력 양성에도 기여할 예정이다.

특히, 오는 30일 화성FC와의 홈경기 홍보 부스에서는 기도 폐쇄 응급 처치 교육을 진행해 관람객들에게 응급 상황 대응법을 직접 체험할 수 있는 시간을 마련할 예정이다.

안산 김정택 단장은 “이번 협약을 통해 경기장을 찾는 팬들이 더욱 안전하게 축구를 즐길 수 있는 환경을 마련하고, 동시에 지역 인재들이 실무 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공하게 되어 기쁘다”며 협약 소감을 전했다.

이어 안산대학교 응급구조학과 기은영 학과장 역시 “프로 축구 현장에서의 응급 의료 지원 협역은 학생들에게 큰 배움이 장이 될 것”이라고 기대하면서 “안산그리너스와 함께 응급구조 전문 인재를 양성하고 지역사회 안전에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

