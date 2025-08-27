‘타구속도 173㎞’ 선제 솔로포… 삼성 구자욱, 시즌 15호 홈런 쾅!

사진=삼성 라이온즈 제공

‘달빛소년’의 아치, 아름다운 궤적을 그렸다. 외야수 구자욱(삼성)의 방망이가 세차게 돌아간다. 올 시즌 15번째 홈런을 앞세워 5연승에 도전하는 팀에 힘을 실었다.

프로야구 삼성은 27일 서울 잠실 야구장에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 두산과의 원정경기를 치르고 있다. 구자욱은 하루 전 시리즈 첫 경기에서도 4타수 2안타(2루타 1개) 1타점 활약을 펼친 바 있다. 이날도 시작부터 뜨거운 타격감을 뽐냈다.

3번타자 겸 지명타자로 선발 출전한 구자욱은 1회 초부터 선제 솔로포를 때려 팀에 1점 차 리드(1-0)를 안겼다. 2사 주자 없는 상황에서 두산 선발투수 윤태호가 6구째 던진 시속 139㎞ 슬라이더를 공략, 우익수 뒤 홈런으로 연결했다.

사진=삼성 라이온즈 제공

풀카운트 승부 끝 몸쪽을 파고드는 공을 그대로 넘긴 순간이었다. 트랙맨 데이터에 따르면 타구속도는 무려 172.7㎞가 나왔다. 발사각은 22.3도, 비거리의 경우 111.9m다.

올스타 브레이크 이후 타격감이 빼어나다. 구자욱은 26일 기준 후반기 32경기 타율 0.368(117타수 43안타)를 기록 중이다. 직전 10경기로 따지면 4할 타율(0.432)일 정도다.

다만 홈런 소식이 후반기에만 2개에 머무르는 등 아쉬운 편이었는데, 벼락같은 스윙으로 잠실을 넘겼다는 점에서 의미가 깊다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

