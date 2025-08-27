[고척 토크박스] “감독님, 팀만 이기면 됩니다”…‘베테랑’ 류현진의 품격

류현진. 사진=한화 이글스 제공

나흘 휴식 후 등판, 거두지 못한 승리에 김경문 한화 감독은 미안함을 전했다.

류현진은 지난 26일 고척 키움전에서 선발 등판했다. 원래 선발 순서라면 27일 등판이지만, 구단에 자청해 마운드에 올랐다. 6이닝 4피안타 7탈삼진 무사사구 1실점 호투를 펼쳤다. KBO리그 역대 4번째 9시즌 연속 100탈삼진 기록도 세웠다. 팀도 3-1로 승리했다. 하지만 류현진은 승리투수가 되지 못했다.

승리투수, 참 어렵다. 유독 승운이 따르지 않는 류현진이다. 지난달 20일 수원 KT전이 마지막 승리다. 이달 승리 없이 2패만을 기록하고 있다. 수장도 미안하다. 김 감독은 “전날뿐만 아니라 5경기 정도 계속해서 잘 던지고 있는데, 타자들이 뒷받침해주지 못해 아쉬웠다”며 “그래도 현진이는 ‘팀이 이기면 됩니다’라고 하더라”고 전했다.

이어 “본인이 1이닝 더 던질 수 있다고 사인을 했지만 일정상 급할 건 없다. 6이닝 충분히 잘 던졌고, 다음 준비를 위해서 6회에 내렸다. 안 다치고 잘 마쳐서 순위표를 받고 이후 준비를 잘하면 된다”며 “앞으로 4일 간격 선발 등판은 없을 것”이라고 덧붙였다.

류현진은 등판은 다음 달로 넘어간다. 선발 로테이션대로라면 오는 31일 대전 삼성전에 등판해야 하나, 김 감독은 “대체 카드가 나올 것 같다”고 설명했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

