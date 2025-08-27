[토크박스] 흐름 넘겨주지 않는 사자들… “지금 분위기 좋아요”

사진=삼성 라이온즈 제공

“젊은 선수들이 많다보니 분위기를 한 번 타면 걷잡을 수 없어요.”

프로야구 삼성이 상승세에 올라탔다. 한때 5연패에 휘청였다가도 이내 회복, 반등하는 모양새다. 27일 잠실 야구장에서 만난 박진만 삼성 감독도 “지금 좋은 분위기를 타고 있다”고 미소 지을 정도다.

삼성은 이날 잠실에서 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 두산과의 주중 3연전 두 번째 경기를 치른다. 직전 10경기에서 8승1무1패를 기록하면서 무서운 기세를 내달리고 있다. 전날 6-2 승리를 포함, 이날도 승리할 시 위닝시리즈 확보 및 5연승을 완성한다.

올 시즌 유독 연패와 연승을 오가고 있다. 수장도 고개를 끄덕이는 대목이다. “젊은 선수가 많아 분위기를 타는 편”이라고 운을 뗀 박 감독은 “연패에 놓이면 (선수들이) 경험이 부족해 부담감에 시달리는 게 있다. 지금은 다르다. 걷잡을 수 없는, 좋은 흐름을 탔다”고 엄지를 치켜세웠다.

사진=삼성 라이온즈 제공

경기 내용에서도 엿보이는 지점이다. 흔들릴 법한 장면에도 마치 ‘천하장사’처럼 중심을 유지한다. 하루 전 26일에도 경기 초반 도루를 연달아 실패하는 등 아찔한 장면이 있었다. 그럼에도 리드를 내주지 않고 승기를 굳혀냈다.

박 감독은 “선수들이 흐름을 쉽게 안 넘겨주는 상황을 만들고 있더라. 그런 건 선수들끼리 할 수 있는 부분이다. 벤치에서 서로 격려해 주는 모습이 계속 나온다. 그만큼 우리 팀 분위기가 정말 좋다. 다들 한 경기 한 경기 최선을 다하고 있다”고 설명했다.

한편 이날 삼성은 두산 상대로 박승규(좌익수)-김지찬(중견수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김성윤(우익수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수)로 이어지는 선발 라인업을 꾸렸다. 마운드 위에는 선발 투수 헤르손 가라비토가 선다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

