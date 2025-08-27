[오늘의 연예 Pick] 임영웅 실물 영접에 소모도가 ‘들썩’ → 송다은, BTS 지민 사생활 영상 공개에 갑론을박 → 이재욱·최성은, ‘마지막 썸머’ 포스터 눈길 → BTS 지민과 셀프 열애설 송다은, 과거 라이브 방송 재조명 → 임영웅, ‘순간을 영원처럼’ 뮤직비디오 티저 공개

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 임영웅 실물 영접에 소모도가 ‘들썩’…첫방 5.4% (‘섬총각 영웅’)

가수 임영웅이 무공해 섬 총각으로 변신했다.

지난 27일 ‘섬총각 영웅’ 첫 회에서 화려한 무대 위를 떠나 완도군 소모도로 절친들과 힐링 여행을 떠난 임영웅의 모습이 그려졌다. 쏟아지는 막대한 관심을 반영하듯 2049 시청률 1.1%, 수도권 가구 시청률 5.4%를 기록하며 동시간대 1위는 물론, 수도권 가구 화요 예능 1위를 차지했다.

임영웅은 ‘과학(에 미친)자 ‘궤도와 ‘철가방 요리사’ 임태훈 쉐프와 함께 여행을 떠났다. 서로의 ‘본캐’를 속속들이 아는 찐친 3인방의 조합에 관심이 쏠렸다. 임영웅은 “셋이서 그냥 외진 데 가서 진지하게 힘든 이야기도, 좋은 이야기도 하면 어떨까 생각했다”라며 여행을 떠나게 된 계기를 밝혔다.

섬으로 들어가는 첫 배를 타기 위해 새벽부터 움직인 세 사람. 슈퍼도, 편의점도, 식당도 없어 무조건 요리를 해먹어야 하는 ‘자급자족’ 콘셉트를 알게 된 세 사람은 당황하면서도 설레는 기분을 드러냈다. 여지없이 기회만 생기면 과학 토크를 하려는 궤도에게 임영웅은 “30분 동안 5번 넘게 했다. 과학 얘기는 편집될 테니 괜찮다”라며 ‘찐친’ 바이브를 드러냈다. 배 위에서 바다를 바라보던 임영웅은 “무명 때 크루즈 행사를 많이 갔었는데 그때 생각이 많이 난다”라며 추억을 회상했다.

섬에 도착해 집을 찾아가던 총각들은 가파른 경사로와 캐리어도 끌 수 없는 계단길에 곡소리를 내며 힘겨워했지만, 바다를 정면으로 품고 있는 집 앞 전망에 감탄을 아끼지 않았다.

임영웅을 ‘실물 영접(?)’ 한 섬 주민들은 신발도 신지 않은 채 뛰어나와 임영웅의 품에 와락 안기며 반가움을 표시해 웃음을 자아냈다. 인사 겸 마을 산책을 마친 세 사람은 새벽부터 시작한 일정으로 고단해진 탓에 휴식을 취했다. 임영웅은 “원래 약간 잠에 잘 못 드는 스타일인데 와서는 너무 마음이 편하니까 눕자마자 잠이 쏟아졌다. 체력이 좀 보충된 것 같다”라며 만족해했다.

한편 궤도는 원소기호를 활용해 각자의 캐릭터를 나타낸 우정 티셔츠를 선물했다. 그뿐만 아니라 궤도의 친구인 이이경이 ‘깜짝 손님’으로 합류해 놀라움을 안겼다. 식재료를 한 보따리 들고 도착한 이이경은 벽돌로 아궁이를 쉽게 만드는가 하면, 뜻밖의 요리 실력으로 임태훈의 만능 조수로 인정받는 등 전방위 해결사의 면모를 보였다. 하지만 ‘철가방 요리사’ 임태훈이 처음 만든 솥밥을 먹어본 이이경은 “중식이라 그런가 불향이 좋다. 마지막까지 불향이 안 없어진다. 조상님도 제사상에 올라가면 뱉을 것 같다”라고 능청스럽게 디스를 날렸다.

궤도는 “고기를 맛있게 먹으려면 마이야르 반응이 일어나야 한다”라며 운을 뗀 뒤 한참을 과학적 지식을 늘어놨지만, 이이경은 나중 인터뷰에서 “네이마르 반응 이랬나”라며 전혀 기억하지 못하는 모습으로 웃음을 자아냈다.

푸짐하게 차린 저녁상 앞에서 기분이 좋아진 임태훈은 궤도에게 “오늘 저녁에 과학 이야기 마음대로 해”라고 말했고, 임영웅은 “형 오늘 빨리 주무시고 싶으세요?”라고 만류했다. 이어 바다를 배경으로 임영웅의 정규 2집 수록곡이자 ‘섬총각 영웅’의 메인 테마곡 ‘나는야 HERO’ 가 공개되어 이목을 끌었다.

◆ 송다은, BTS 지민 사생활 영상 공개에 “몰카 수준” vs “악플 탓” 갑론을박

사진= 빅히트 뮤직 제공·송다은 SNS

‘하트시그널2’ 출신 연기자 송다은이 방탄소년단(BTS) 멤버 지민과의 사적인 만남 영상을 공개해 온라인을 뜨겁게 달구고 있다.

일부에서는 사생활 침해라는 비판이, 또 다른 쪽에서는 악성 루머에 시달려온 송다은의 대응이라는 동정 여론이 엇갈리고 있다.

송다은은 27일 자신의 틱톡 계정을 통해 지민의 얼굴이 정면으로 담긴 짧은 영상을 게시했다. 영상은 자택으로 보이는 장소에서 촬영된 것으로, 지민의 동의 여부가 불분명한 상황에서 일방적으로 게시된 점이 논란의 중심에 섰다.

사진= 송다은 SNS

소속사 빅히트 뮤직은 이번 사안에 대해 공식 입장을 내놓지 않고 있다. 그러나 공개된 영상에 대한 비판은 거세지고 있다. 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 “사적인 영상을 공개하는 건 예의가 아니다”, “몰카와 다를 바 없다”, “정말 사귀었다면 상의 후 공개해야 하는 것 아니냐” 등 우려의 목소리가 높다.

반면 일부 네티즌들은 송다은이 2022년부터 지민과 관련된 루머에 시달려 왔다는 점을 언급하며, 해당 영상이 악성 댓글에 대한 일종의 대응이라는 주장도 제기하고 있다. 송다은은 앞서 인스타그램 라이브 방송에서 “다 너네들 때문에”라며 악플로 인해 눈물을 보인 바 있다.

또한 송다은은 과거 지민과의 관계를 수차례 부인했지만, 해당 루머는 꾸준히 제기돼 왔다. 일부 팬들 사이에서는 “차라리 영상으로 명확히 보여주자는 판단이었을 것”이라는 해석도 나오고 있다.

◆ 이재욱·최성은, 로맨스로 만난다…‘마지막 썸머’ 포스터 눈길

마지막 썸머 포스터. KBS2 제공

이재욱과 최성은이 로맨스로 만난다.

새 토일미니시리즈 ‘마지막 썸머’(KBS2) 제작진은 1차 티저 포스터를 27일 공개했다.

마지막 썸머는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다.

이재욱과 최성은은 극 중 어린 시절을 함께 보낸 소꿉친구 백도하와 송하경 역을 맡았다. 특히 이재욱은 도하의 쌍둥이 형 백도영 역까지 1인 2역을 소화하며 대폭 연기력 확장에 나선다.

어린 시절 도하와 하경은 절친한 사이인 아빠들이 지은 땅콩집에서 여름을 난다. 하지만 부모의 이혼으로 엄마와 미국에서 지내야 했던 도하는 여름방학 단 21일 동안만 한국에 머물 수 있다. 하경은 그런 도하를 마음에 두지만 차마 표현하지 못하고 결국 두 사람은 충격적인 일을 계기로 돌이킬 수 없는 관계가 된다.

이날 공개된 포스터에는 싱그러운 여름날 서로를 마주한 건축가 백도하, 건축직 공무원 송하경의 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 캐릭터를 연기한 이재욱과 최성은은 미묘한 눈빛으로 팽팽한 긴장감과 풋풋한 설렘을 동시에 선사한다.

포스터 상단에 있는 마지막 썸머 로고도 이목을 사로잡는다. 손 글씨체로 적힌 로고는 여름 특유의 청량한 감성을 자극하며 작품의 분위기를 한층 더 끌어올린다. 특히 싱그러운 초록을 배경으로 등진 두 인물의 모습은 한여름에 찾아온 첫사랑의 아련함을 고스란히 담아낸다.

◆ BTS 지민과 셀프 열애설 송다은, 과거 라이브 방송 재조명 "욕먹을 일 아냐"

사진= 송다은 SNS

‘하트시그널2’ 출신 배우 송다은(34)이 방탄소년단(BTS) 지민(29)과 함께 있는 모습을 담은 영상을 직접 공개해 논란이 일고 있다. 지민의 소속사 빅히트 뮤직은 현재까지 관련 입장을 밝히지 않은 상황이다.

사진= 송다은 SNS

송다은은 최근 자신의 틱톡 계정에 한 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 송다은이 거주 중인 아파트 엘리베이터 앞에서 누군가를 기다리다가, 문이 열리자 놀라는 지민의 모습이 담겼다. 영상 속 지민은 “깜짝이야, 나 들어오는 거 알았어? 일부러 말 안 하고 온 건데”라고 말한다. 이 영상은 27일 온라인 커뮤니티를 통해 확산됐으며, 현재는 송다은의 계정에서 삭제된 상태다.

두 사람은 과거에도 열애설에 휘말린 바 있다. 2023년 열애설이 처음 불거졌을 당시 송다은은 SNS를 통해 "제3자의 일은 저 말고 다른 분께 여쭤보라"며 “팬덤이 얼마나 무서운지 겁주지 말아달라”고 경고성 메시지를 남긴 바 있다.

이후 그녀는 지민과 자신의 이름이 적힌 무선 이어폰 사진을 공유했고, 6월 인스타그램 라이브 방송에서는 “내가 좋아하는 아이돌이 날 사랑한다고 해서 욕먹을 자리는 아니다”라며 오열하기도 했다. 이어 “열받아서 뭘 뿌릴지 모른다”고 격한 심정을 드러내며 일부 팬들의 악플을 강하게 비판했다.

송다은은 1991년생으로 지민보다 5세 연상이다. 2011년 드라마 ‘지고는 못 살아’로 데뷔한 뒤, 2018년 채널A ‘하트시그널2’를 통해 얼굴을 알렸다.

◆ “마음껏 사랑해보려 해”…임영웅, ‘순간을 영원처럼’

가수 임영웅의 정규 2집 타이틀곡이 베일을 벗었다.

27일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’의 뮤직비디오 티저가 공개됐다. 공개된 영상은 타이틀곡 뮤직비디오 티저로, 이번 앨범의 타이틀곡은 ‘순간을 영원처럼’이다.

영상 속 임영웅은 올블랙 슈트부터 포근한 니트 등 다양한 스타일링을 소화하며 눈길을 끄는 가하면, 아기자기하면서도 따뜻한 분위기를 연출한다. ‘길지 않은 인생 잘 살아보고 싶어. 마음껏 사랑을 해보려 해’라며 가사의 한 부분까지 흘러나와 신곡에 대한 궁금증을 높인다.

‘순간을 영원처럼’ 뮤직비디오 티저 공개로 새 앨범에 대한 기대치도 더한 임영웅은 이번 활동을 통해 한층 더 깊어진 감성과 함께 다양한 음악을 골라 듣는 즐거움도 선물할 예정이다.

다채로운 매력을 뽐낼 임영웅의 ‘IM HERO 2’는 오는 29일 금요일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 10월부터는 인천을 시작으로 전국투어 콘서트를 개최한다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

