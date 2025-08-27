이영애·김영광 美친 비주얼 조합…‘은수 좋은 날’ 기대되는 이유

은수 좋은 날 스틸컷. KBS2 제공

배우 이영애와 김영광의 압도적인 비주얼이 눈길을 사로잡는다. 두 사람은 드라마를 통해 색다른 호흡을 펼칠 예정이다.

27일 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날’(KBS2) 제작진은 이영애와 김영광의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.

은수 좋은 날은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.

공개된 스틸 속 이영애와 김영광은 극과 극 아우라를 뽐내고 있다. 학부모와 미술강사로 만난 두 사람이 은밀한 동업자로 변모하는 두 사람이 보여줄 케미스트리가 벌써부터 기대된다.

극 중 강은수로 변신한 이영애는 은행원 유니폼을 입은 채 긴 생머리를 늘어뜨린 모습으로 시선을 단숨에 사로잡는다. 환한 미소로 고객을 응대하는 이영애의 청순하면서도 독보적인 미모, 당차고 밝은 업무태도로 작은 꿈을 키워가던 과거부터 고된 삶이지만 오롯이 가족을 위해 과감하게 금기의 세계로 뛰어든 현재 모습까지, 강은수의 지난 삶이 고스란히 느껴진다.

김영광은 댄디한 스타일의 의상으로 심플하면서도 엣지있는 패션을 선보이며 화보 속 훈남의 비주얼을 완성했다. 동시에 부드러운 눈빛과 우수에 찬 표정으로 훈훈한 미술강사의 느낌부터 베일에 싸인 클럽 MD까지, 전혀 다른 두 가지 결의 연기를 완벽하게 소화했다.

두 사람은 얽히고설킨 관계 속에서 미묘하게 변해가는 치열한 감정선을 입체적으로 풀어내며 다층적인 매력을 보여줄 전망이다. 드라마는 다음달 20일 공개된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]