윤민수 子 윤후, 유학길서도 이혼 엄마에 애정 가득 문자 “건강하게만 있어줘”

가수 윤민수의 아들 윤후가 미국 유학길에 오른 가운데, 출국 전 엄마를 향한 애틋한 메시지가 공개돼 눈길을 끌고 있다.

윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나대학교 채플힐 캠퍼스에 재학 중이다. 윤민수의 전처 김민지 씨는 26일 개인 SNS에 “이슈 된 김에 아들 자랑. 오늘 카톡”이라는 글과 함께 윤후와 나눈 메시지를 캡처해 올렸다.

공개된 메시지에는 윤후가 출국 전 “잘 갔다 올게 엄마”라고 인사를 건넨 뒤, 미국 현지에 도착해서도 “왔다 갔다 하지 말고 건강하게만 있어줘. 정신이랑 몸 둘 다”라며 엄마의 건강을 걱정하는 내용이 담겼다. 성숙하고 다정한 말투에 네티즌들은 훈훈하다는 반응을 보였다.

윤후는 과거 MBC 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가?’를 통해 대중의 사랑을 받은 바 있다.

한편 윤민수와 김민지 씨는 2006년 결혼해 윤후를 슬하에 뒀으나, 지난해 18년 만에 이혼 소식을 전했다. 김민지 씨는 당시 “가족의 관계를 지키기 위해 노력했지만 결국 어렵게 이혼을 결정하게 됐다”며 “앞으로도 아들을 위해 부모로서 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

윤민수는 최근 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 “이혼 후에도 집 정리 문제로 당분간 전처와 함께 거주 중”이라고 밝히며 또 한 번 화제를 모았다.

