넷마블, 도쿄게임쇼서 ‘일곱 개의 대죄:오리진’·‘몬길’ 첫 선

일곱 개의 대죄: 오리진 이미지. 넷마블 제공

넷마블이 도쿄게임쇼에서 ‘일곱 개의 대죄: 오리진’과 ‘몬길: 스타 다이브’를 선보이고 시연 기회를 제공한다.

넷마블은 다음달 25일부터 28일까지 일본 치바 마쿠하리 멧세에서 열리는 도쿄게임쇼 2025(TGS 2025)에 참가한다고 27일 밝혔다. TGS 2025 특설 페이지를 열고 티저 이미지를 공개하며 본격적인 행사 준비에 착수했다.

TGS 2025 현장에서는 일곱 개의 대죄: 오리진, 몬길: 스타 다이브 두 작품을 시연할 수 있는 자리를 마련하고, 다양한 무대 이벤트를 진행할 예정이다.

일곱 개의 대죄: 오리진은 전 세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 애니메이션 일곱 개의 대죄 IP를 기반으로 한 오픈월드 액션 RPG다. 이 게임은 멀티버스 기반의 오리지널 스토리로 원작 일곱 개의 대죄, 묵시록의 4기사 캐릭터는 물론, 게임만의 캐릭터도 만나볼 수 있다. 특히 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하고, 위기 상황에서 영웅을 교체하는 태그 전투, 영웅들의 강력한 합기, 무기와 영웅 조합에 따라 무한히 변화하는 액션을 즐길 수 있다. 다른 이용자들과의 파티 플레이도 가능하다.

넷마블은 이번 행사에서 일본 최초로 일곱 개의 대죄: 오리진 시연 기회를 제공한다. 시연에서는 스토리를 몰입감 있게 즐길 수 있는 스토리 모드, 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하는 오픈월드 모드, 원작에 등장하는 마신 3종과의 긴박감 넘치는 전투를 경험할 수 있는 보스 타임어택 콘텐츠를 공개한다. 이를 통해 원작에 익숙한 현지 참관객들에게 강한 인상을 남기고, 다양한 피드백을 수집할 예정이다.

몬길: 스타 다이브 이미지. 넷마블 제공

몬길: 스타 다이브는 2013년 출시돼 인기를 끈 모바일 수집형 RPG 몬스터 길들이기의 후속작이다. 언리얼 엔진5 기반의 고퀄리티 스토리 연출, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 시원한 전투 액션, 몬스터를 포획·수집·합성하는 몬스터링 컬렉팅 등이 특징이다.

넷마블은 이번 TGS 2025를 통해 몬길: 스타 다이브를 일본 시장에 처음 공개하며, 현지 반응을 토대로 게임성 검증에 나설 계획이다.

시연 빌드에서는 모험가 클라우드와 소꿉친구 베르나를 중심으로 빈사 상태의 몬스터를 흡수하는 야옹이와 함께 다양한 몬스터를 길들이고 수집하는 여정을 체험할 수 있다. 여정 중에는 오필리아, 프란시스 등 개성 넘치는 조력자들이 등장해 깊이와 스케일이 더해진 전투와 모험을 즐길 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

