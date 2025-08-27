서울 올림픽 양궁 금메달리스트 박성수 감독 별세… 향년 55세

김우진(왼쪽)이 2024년 8월5일 프랑스 파리 레쟁발리드에서 열린 2024 파리 올림픽 양궁 남자 개인전 결승 미국 브레이디 엘리슨과의 경기에서 슛오프 접전 끝에 승리하며 금메달을 확정한 뒤 박성수 감독과 관중들을 향해 절을 하고 있다. 사진=뉴시스

서울올림픽 양궁 금메달리스트 박성수 인천 계양구청 양궁팀 감독이 27일 별세했다. 향년 55세.

경찰에 따르면 올림픽제패기념 제42회 회장기 대학실업대회를 위해 충북 청주에 머물던 박 감독은 이날 오전 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 박 감독이 질병으로 숨진 것으로 보고 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.

박 감독은 한국 양궁 역사에서 선수와 지도자로 큰 발자취를 남겼다. 선수와 감독으로 모두 금메달을 목에 걸었다.

선수 시절 1988 서울 올림픽에 출전해 남자 단체전 금메달과 남자 개인전 은메달을 획득했다.

2000년 인천 계양구청에서 지도자 생활을 시작했다. 2004년 처음으로 국가대표팀 코치를 맡았다. 2012 런던 올림픽에서 오진혁(현대제철 코치)의 한국 양궁 사상 첫 올림픽 남자 개인전 금메달 획득에 기여했다.

지난해 2024 파리 올림픽에서는 남자 대표팀 감독으로 지휘봉을 잡고 한국 양궁의 금메달 5개 싹쓸이를 이끌었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

