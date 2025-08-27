잭로그 휴식 부여-최승용 허리 불편… 두산 윤태호, 대체선발 기회 잡았다

사진=두산 베어스 제공

커리어 첫 선발 등판, ‘깜짝’ 호투를 선보일 수 있을까. 신예 투수 윤태호(두산)가 프로 무대 첫 선발 등판에 나선다. 팀의 4연패 속 다소 무거울 수 있는 상황, 당찬 투구로 자신의 진가를 보여줄 수 있을지 이목이 쏠린다.

프로야구 두산은 27일 서울 잠실 야구장에서 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 삼성과의 맞대결을 앞두고 있다. 이날 당초 예정된 선발 로테이션 일정에 따르면 마운드에 올랐어야 할 선발 투수는 외국인 투수 잭 로그다.

로그는 올 시즌 24경기 등판, 8승8패 평균자책점 3.23(145이닝 52자책점)으로 팀 에이스 역할을 맡고 있다. 이에 최근 규정 이닝(144)에 돌입한 만큼 관리 차원에서 휴식을 부여받았다.

조성환 두산 감독대행은 “로그는 2, 3일 정도 등판 일정을 미루면서 휴식을 부여하기로 했다”며 “타이밍을 맞춰 오늘 그 자리에 최승용이 콜업될 예정이었는데, 허리 통증이 있어서 윤태호로 갑작스럽게 바꾸게 됐다”고 설명했다.

사진=두산 베어스 제공

사진=두산 베어스 제공

최승용의 경우 8월 중순 손톱 깨짐 부상으로 1군 엔트리에서 이탈한 바 있다. 지난 23일 퓨처스리그(2군) 경기에도 출전하는 등 복귀 준비를 밟고 있었지만, 하루 뒤 24일 훈련 중 허리 불편함을 느꼈다는 구단의 설명이다. 두산 관계자는 “오늘(27일)까지 훈련 및 투구를 휴식하고, 향후 2∼3일간 지켜볼 예정”이라고 밝혔다.

이에 깜짝 카드로 낙점된 윤태호다. 2003년생 우완으로 시속 150㎞를 상회하는 강속구를 지니고 있다. 8월 중순부터 혜성처럼 등장해 1군 데뷔를 일궜다. 3경기 등판서 1홀드 평균자책점 3.68(7⅓이닝 3자책점)을 기록 중이다.

한편 두산은 이날 삼성에 맞서 정수빈(중견수)-박준순(2루수)-김인태(좌익수)-제이크 케이브(우익수)-안재석(지명타자)-김기연(포수)-강승호(1루수)-오명진(3루수)-이유찬(유격수)로 이어지는 선발 타순을 꾸렸다. 그간 3루를 지켰던 박준순과 2루수를 소화했던 오명진이 자리를 맞바꿨다. 조 대행은 “분위기 전환 차원이고, 선수들에게 ‘주눅 들지 말고 신나게, 당당하게’를 주문했다”고 답했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

