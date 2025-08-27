‘나는 생존자다’, 공개 2주차에도 식지 않는 화제성…국내 TOP 10 시리즈 2위 기록

‘나는 생존자다’가 공개 2주차에도 여전히 뜨거운 반응을 얻고 있다. 사진 = 넷플릭스

‘나는 생존자다’가 공개 2주차에도 여전히 뜨거운 반응을 얻고 있다.

‘나는 신이다’의 두 번째 이야기로 대한민국을 충격에 빠뜨린 네 개의 참혹한 사건, 그리고 반복돼서는 안 될 그날의 이야기를 살아남은 사람들의 목소리로 기록한 다큐멘터리 시리즈 ‘나는 생존자다’가 지난 15일 공개 이후 비극에서 살아남은 생존자들의 진솔한 증언이 깊은 울림을 전하고 있다.

‘나는 생존자다’ 는 대한민국에서 벌어진, 여전히 현재진행형인 네 가지 참혹한 비극을 여덟 가지 에피소드로 담았다. 비극이 다시는 반복되지 않길 바라는 생존자들의 간절한 목소리, 우리 사회의 구조적 문제점을 면밀하게 전하며 묵직한 경종을 울렸다. 특히 2023년 ‘나는 신이다’ 이후에도 여전히 암약 중인 JMS(기독교복음선교회), 그를 비호하는 세력과 맞서 싸우는 메이플의 투쟁기를 통해 우리 사회와 공권력이 어떻게 범죄자들을 양산해 왔는지 짚었다.

사진 = 넷플릭스

또한 사회 정화라는 명목으로 최악의 인권 유린이 벌어진 부산 형제복지원 사건을 돌아보며 공권력이 어떻게 범죄를 방조했는지, 생존자의 목숨 건 탈출과 용기로 드러난 지존파 사건을 통해 우리 사회가 끝없이 밀어낸 사람들이 ‘살인공장’까지 만들어냈는지, 삼풍백화점 붕괴 사고를 통해 인간의 가치가 돈보다 낮은 순간 어떤 참혹한 일이 벌어지는지 날카롭게 꼬집었다.

조성현 PD는 “생존자분들이 가족들에게조차 말하지 못할 고통들을 증언하기까지 얼마나 어렵고 힘든 결심을 했을지를 알고 있다”라면서 “생존자분들은 우리 사회의 참상을 알리기 위해 자신이 겪은 지옥 같은 삶을 증언하셨다. 많은 분들이 봐주시고 우리가 무엇을 구조적으로 바꿔야 할지 고민들도 진행됐으면 좋겠다”라고 전했다.

한편, ‘나는 생존자다’는 넷플릭스에서 만날 수 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]