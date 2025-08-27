[토크박스] 퇴장 알고도 항의했던 수장 “억울한 선수 나오면 안 돼… 누군가는 해야 할 일”

사진=두산 베어스 제공

“(판정이) 번복되지 않는다는 건 당연히 알고 있었죠.”

퇴장을 불사하고 그라운드 위로 나갔다. 프로야구 두산의 조성환 감독대행은 “(사령탑으로서) 당연히 해야 했던 일”이라고 밝혔다.

두산은 27일 서울 잠실 야구장에서 열리는 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 삼성과의 주중 3연전 두 번째 경기를 치른다. 하루 전 26일 경기는 2-6으로 고개를 숙이며 4연패 늪에 빠진 바 있다. 이 와중 이날 6회 말 0-3 열세 속 두산 공격서 선두타자 오명진의 우익선상 2루타성 타구가 파울 판정을 받은 것이 논란이 됐다.

심지어 비디오 판독센터를 거쳤음에도 불거진 것. 해당 타구는 외야 파울라인 인근을 스치며 튀어 올랐고, 심판진은 최초 파울을 선언했다. 두산 측의 요청으로 즉각 페어/파울 비디오 판독이 진행됐고, 1분12초 만에 원심 유지로 결정됐다. 이후 조 대행의 항의가 이어졌고, 규정에 따라 퇴장 명령을 받았다. 지휘봉을 잡은 뒤 처음으로 경기 도중 더그아웃을 떠나야 했던 배경이다.

하루 뒤 취재진과 만난 조 대행은 조심스럽게 당시 상황과 심경을 전했다. “비디오 판독 결정이 나오면 어떤 제스처를 해도 번복이 되지 않다는 건 알고 있었다”는 그는 “그래도 우리 팀 선수 누군가라도 억울한 일이 생긴다면 그걸 대변할 수 있어야 한다. 그러기 위해 (사령탑이) 제일 앞에 서 있는 것”이라고 설명했다.

사진=온라인동영상서비스(OTT) 티빙 캡처

이어 “번복할 수는 없더라도 누군가 메시지를 전달해야 한다면 내가 하는 게 맞다고 생각했다”고 덧붙였다.

조 대행은 “그때 순간적으로는 전광판 영상 정보에만 의존할 수밖에 없었다”면서 “당시 생각했던 기준으론 송진가루가 아니라, 파울라인에 홈이 파여진 그 자리에 공이 맞는다면 굴절되는 방향이 어느 정도 보인다. 어떻게 보면 내 주관적인 생각일 수도 있겠지만, 그 자리에 공이 떨어진 게 아니라면 해당 타구가 그렇게 굴절될 수 없다는 생각을 했었다”고 했다.

한편 두산은 한국야구위원회(KBO)에 공식 항의 공문을 보내기로 했다. 구단 관계자는 “해당 판정에 대한 구체적인 근거와 설명을 원한다”며 “판정 번복을 요구하는 게 아니라 비디오 판독 시스템의 기술력과 신뢰도에 문제를 제기하는 것”이라고 전했다. 향후 같은 상황이 반복되지 않도록 카메라 추가 설치 등 제도 개선을 요구하겠다는 설명이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]