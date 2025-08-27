끝여름은 선미와 함께…‘야외녹음실’서 ‘BLUE!’ 퍼포먼스

가수 선미가 완벽한 베이스 기타 퍼포먼스로 화려한 컴백을 알렸다.

선미는 지난 26일 공개된 카카오엔터테인먼트의 글로벌 K팝 미디어 1theK(원더케이) 오리지널 콘텐츠 ‘야외녹음실’에서 신곡 ‘BLUE!(블루!)’ 라이브 퍼포먼스를 선보였다. 신곡 발매와 동시에 공개된 이번 영상에서 선미는 직접 베이스 기타를 연주하며 라이브 밴드 사운드에 맞춰 독보적인 음색으로 퍼포먼스를 완성해 글로벌 음악팬들의 뜨거운 호응을 얻었다. 음악을 돋보이게 하는 선미의 트렌디한 바캉스룩 또한 화제를 모으며, 다시 한번 ‘콘셉트 장인’의 면모를 과시했다.

원더케이의 '야외녹음실'은 버스 안, 음식점, 카페, 슈퍼마켓 등 일상 속 공간을 배경으로 가수들의 라이브를 현장에서 듣는 듯 그대로 체험할 수 있는 참신한 기획 콘텐츠. 선미는 새 디지털 싱글 앨범의 타이틀곡 ‘BLUE!’와 완벽히 매치되는 푸른 배경의 도심 속 수영장에서, 의상부터 베이스 기타까지 블루 컬러톤으로 맞춰 수준 높은 미장센을 구현했다. 특히 선미는 직접 밴드의 중심에서 베이스 기타를 연주하며 흥을 끌어올리고 밴드 세션과의 시너지를 만들어, 곡의 매력을 극대화했다.

앞서 공개된 컴백 트레일러 영상과 콘셉트 포토를 통해 강렬하고 록 무드 분위기를 연출했던 만큼, 이번에 공개된 청량한 분위기의 퍼포먼스 영상으로 반전 매력을 선보이며 팬들의 시선을 더욱 사로잡았다.

'야외녹음실' 선미 편을 연출한 원더케이 김지원PD는 “선미의 몽글몽글한 음색과 화려한 밴드 사운드가 돋보이는 청춘의 불완전한 감정의 ‘BLUE!’ 매력을 팬분들께 생생하게 전달드리고자 했다.”며, “한강 풍경이 눈을 사로잡는 도심 속 여름 분위기와 세련되고 몽환적인 선미의 감성이 잘 어우러진 라이브 퍼포먼스가 완성됐다.”고 전했다.

