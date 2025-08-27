KBS, 뉴진스 거짓 정보 방송 사과…“팬들에 혼란 드려 죄송”

그룹 뉴진스. 사진 = 어도어

공영방송 KBS가 뉴진스 관련 잘못된 정보를 방송한 데 대해 공식 사과했다.

KBS는 27일 공식 홈페이지 시청자 청원 게시판을 통해 “최근 진행된 KBS 1라디오 ‘성공예감 이대호입니다’ 심층 인터뷰 시간 외부 출연자와 함께 ‘엔터 산업의 현황과 전망’에 대해 인터뷰를 진행하던 중, 뉴진스에 대한 소송 상황과 음원 발표 등에 대해 사실과 다른 언급으로 뉴진스와 뉴진스를 사랑하는 분들, 그리고 청취자 여러분께 심려를 끼치고 혼란을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이번 논란은 지난 8일 KBS1 라디오 ‘성공예감 이대호입니다’에 한 투자증권사 연구원이 패널로 나와 K팝 전망에 대해 전하다 뉴진스를 언급하면서 시작됐다. 방송 직후인 한 시청자는 ‘KBS1 라디오 패널의 거짓 정보 방송에 대해 규탄하며 재발 방지를 위한 대책을 요구한다’는 청원글을 남기며 문제를 제기했다.

청원인은 방송 내 해당 연구원이 언급한 “뉴진스가 어도어 측에 귀속돼야 한다고 결론이 났고, 뉴진스도 그 결과를 받아들였다”를 꼬집었다. 현재 뉴진스와 소속사 어도어의 ‘전속계약 유효확인 소송’이 진행 중이기 때문에 해당 발언은 사실이 아니라는 주장에서다.

이에 KBS는 “출연자는 지난 3월에 결정된 서울중앙지법의 가처분 인용 결과에 근거한 내용을 오인한 것으로 판단되며 이는 본안소송의 내용을 정확히 파악하지 못한 것”이라고 잘못된 발언임을 인정했다. 또 청원인은 해당 연구원이 말한 “NJZ로 이름을 바꾼 후 공식 음원을 냈다”라는 부분에 대해 “공식 음원을 낸 적이 없다”라고 반박하며 정정을 요청했다.

이와 관련해선 KBS는 “뉴진스가 NJZ로 활동하며 유튜브에 올린 신곡 영상이 공식 영상이나 공식 발매된 음원이 아님을 확인했다”며 정정 요청을 받아들였다. 그러면서 KBS는 혼란을 드린 점에 대해 사과를 드린다며 해당 발언 부분은 영상과 다시듣기 부분에서 편집 및 삭제했다고 밝혔다.

아울러 “다시는 이런 일이 발생하지 않도록 노력하겠습니다. 그리고, 출연자와의 인터뷰 시에 원고 내용에 대해 출연자, 작가, PD, 진행자 등이 섭외, 질문지 작성, 원고 검토, 출연 당일 검토 등 단계별로 더 세심히 살펴보고 정확한 사실관계 확인을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다”고 밝혔다.

한편, 뉴진스는 지난해 11월 어도어의 전속 계약 위반으로 계약이 해지됐다고 주장하면서 독자적 활동을 시작했다. 이에 어도어가 낸 ‘기획사 지위 보전 및 광고 계약 체결 등 금지’ 등 가처분 신청에 대해 법원은 인용 결정을 내렸다. 멤버들은 항고했으나 이마저도 받아들여지지 않으면서 활동을 중단했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]