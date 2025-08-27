국회, 9월23일 첫 입법박람회 개최…“국민참여로 열린 길, 입법으로 여는 미래”

대한민국국회는 9월 23일(화)부터 24일(수)까지 이틀간 국회 중앙잔디광장을 비롯한 국회 경내에서 ‘2025 국회 입법박람회’를 개최한다.

이번 박람회는 “국민참여로 열린 길, 입법으로 여는 미래”라는 슬로건 아래 우리 사회의 시대적 과제인 ▲기후위기 극복 ▲지방소멸 대응 ▲민생경제 활성화 세 가지 주제를 중심으로, 국민을 비롯해 국회, 정부, 지방자치단체 등 다양한 주체가 모여 우수한 입법 및 정책 사례와 아이디어를 공유하고, 국민의 다양한 목소리를 청취하며 해결방안을 모색하는 축제의 장을 열기 위해 마련됐다.

특히 이번 박람회는 국민의 삶에 큰 영향을 미침에도 불구하고 국민들이 쉽게 접근하기 어려웠던 ‘입법’이라는 분야에서 최초로 시도되는 개방형·국민참여형 박람회라는 점에서 큰 의의가 있다. 국민들이 직접 기후위기 극복, 지방소멸 대응, 민생경제 활성화 세 가지 주제와 관련해 정책 아이디어를 함께 소통하고 국회에 제안할 수 있는 다양한 프로그램이 진행된다.

국회, 정부, 지방자치단체 등이 우수 입법·정책 사례를 홍보하는 홍보부스가 국회 중앙잔디광장에 설치되고 국민 누구나 자유롭게 참석 가능한 각종 정책 토론회와 강연이 국회의원회관에서 개최된다. 박람회 현장 곳곳에 다양한 체험 프로그램과 휴식공간도 마련될 예정이다.

국회는 입법박람회 개최 준비를 위해 지난 3월 민병두 위원장(前 3선 의원) 등 9명의 위원으로 여·야 함께 ‘국회 입법박람회 조직위원회’를 구성했다. 조직위는 그간 6차례 회의를 열어 박람회 추진전략, 프로그램 구성·운영, 대국민 홍보 및 참여 방안 등을 논의해 왔다.

우원식 국회의장은 “현장에서 국민의 목소리를 듣는 것이 기후위기, 지방소멸 가속화, 민생의 어려움 등 우리 사회에 산적한 문제 해결의 시작점”이라며 "이번에 처음으로 개최되는 입법박람회가 국회, 정부, 지자체, 시민단체, 학계, 협회 등 다양한 주체가 모여 우수 입법과 정책 사례를 공유하고, 입법 과정에 국민의 목소리를 제대로 반영하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

2025 국회 입법박람회 세부 일정과 참여 방법, 진행 상황은 박람회 공식 홈페이지, 국회 사회관계망서비스(SNS) 채널 및 후속 보도자료 등을 통해 제공될 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

