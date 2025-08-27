조세호, 빌 게이츠와 인증샷 공개…“자기님과 함께”

방송인 조세호가 마이크로소프트 공동창업자 빌 게이츠와의 만남을 인증했다. 사진 = 조세호 SNS 계정

방송인 조세호가 마이크로소프트 공동창업자 빌 게이츠와의 만남을 인증했다.

조세호는 27일 자신의 SNS에 “빌게이츠 자기님과”라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 조세호가 유재석, 빌 게이츠와 함께 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연 인증샷을 남기는 모습이 담겼다. 특히 조세호는 특유의 건치 미소로 유쾌한 분위기를 자아냈다.

빌 게이츠는 이날 오후 방송되는 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 308회에 출연 예정으로, 공개 전부터 큰 화제를 모으고 있다. 방송에서는 세계적인 기업 마이크로소프트를 일군 원동력부터 전 재산 99% 기부를 결심한 이유, 햄버거와 콜라를 즐기는 소탈한 일상 그리고 인간적인 고민까지 다양한 이야기를 전할 예정이다.

한편, 빌 게이츠가 출연하는 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 308회는 27일(수) 저녁 8시 45분 tvN에서 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

