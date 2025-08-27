사진= 송다은 SNS

‘하트시그널2’ 출신 배우 송다은(34)이 방탄소년단(BTS) 지민(29)과 함께 있는 모습을 담은 영상을 직접 공개해 논란이 일고 있다. 지민의 소속사 빅히트 뮤직은 현재까지 관련 입장을 밝히지 않은 상황이다.

사진= 송다은 SNS

송다은은 최근 자신의 틱톡 계정에 한 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 송다은이 거주 중인 아파트 엘리베이터 앞에서 누군가를 기다리다가, 문이 열리자 놀라는 지민의 모습이 담겼다. 영상 속 지민은 “깜짝이야, 나 들어오는 거 알았어? 일부러 말 안 하고 온 건데”라고 말한다. 이 영상은 27일 온라인 커뮤니티를 통해 확산됐으며, 현재는 송다은의 계정에서 삭제된 상태다.

두 사람은 과거에도 열애설에 휘말린 바 있다. 2023년 열애설이 처음 불거졌을 당시 송다은은 SNS를 통해 "제3자의 일은 저 말고 다른 분께 여쭤보라"며 “팬덤이 얼마나 무서운지 겁주지 말아달라”고 경고성 메시지를 남긴 바 있다.

이후 그녀는 지민과 자신의 이름이 적힌 무선 이어폰 사진을 공유했고, 6월 인스타그램 라이브 방송에서는 “내가 좋아하는 아이돌이 날 사랑한다고 해서 욕먹을 자리는 아니다”라며 오열하기도 했다. 이어 “열받아서 뭘 뿌릴지 모른다”고 격한 심정을 드러내며 일부 팬들의 악플을 강하게 비판했다.

송다은은 1991년생으로 지민보다 5세 연상이다. 2011년 드라마 ‘지고는 못 살아’로 데뷔한 뒤, 2018년 채널A ‘하트시그널2’를 통해 얼굴을 알렸다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

