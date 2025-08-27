정채연, 발리에서도 빛난 미모…비키니로 드러낸 반전 매력

그룹 아이오아이 출신 배우 정채연이 발리에서의 근황을 공개하며 눈길을 끌었다. 사진 = 정채연 SNS 계정

그룹 아이오아이 출신 배우 정채연이 발리에서의 근황을 공개하며 눈길을 끌었다.

정채연은 27일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 인도네시아 발리 여행 중 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 정채연은 홀터넥 비키니 수영복을 입고 바닷가 야외 수영장에서 여유로운 시간을 즐기는 모습이다. 선글라스로 머리를 쓸어올리며 카메라를 향해 미소 짓는 모습은 특유의 청순한 매력을 한껏 드러낸다. 또한 등 라인이 드러나는 과감한 스타일로 성숙미와 시크한 분위기를 동시에 자아내며 팬들의 이목을 사로잡았다.

다른 사진에서는 분홍빛 슬리브리스 톱과 화이트 롱스커트를 매치해 늦여름의 싱그러움과 여성스러운 무드를 연출했다. 발리의 자연과 어우러진 모습이 화보 같은 분위기를 자아낸다.

한편 정채연은 현재 방송 중인 JTBC 토일드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들’에 출연 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

