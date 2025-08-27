체육공단, 불법 스포츠 도박 근절 및 건전 이용 공모전 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 불법 스포츠 도박으로 인한 사회적 피해를 예방하고 건전한 베팅 문화 확산을 위한 ‘2025 불법 스포츠 도박 근절 및 건전 이용 확산 콘텐츠 공모전’을 개최한다.

불법 도박의 위험성과 합법 사행산업인 스포츠토토의 공익적 기여도를 국민에게 널리 알리기 위해 마련된 이번 공모전은 영상, 카드 뉴스, 웹툰, 쇼트폼 등 다양한 디지털콘텐츠로 참가할 수 있다.

만 14세 이상의 대한민국 국민은 누구나 개인 또는 팀 단위(5인 이내)로 참가할 수 있으며, 1인(팀) 당 최대 3점까지 출품이 가능하다. 단, 시상식에 참석이 불가하거나, 참가 신청서 허위 기재 및 동일한 내용으로 타 공모전에서 수상한 이력이 있는 경우는 참가가 제한된다.

체육공단은 적합성·대중성·창의성 등을 평가해 총 7개의 작품을 선정할 예정이며, 총상금은 700만원이다. 참가를 희망하는 사람은 오는 10월 12일까지 온라인으로 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 체육공단 누리집에서 확인하면 된다.

수상작에 대한 시상식은 오는 11월 중 개최될 예정이다.

