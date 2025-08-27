때로는 진지하게, 때로는 유쾌하게…더그아웃에 퍼지는 손아섭 효과

사진=한화이글스 제공

“아섭 선배님께서 오셨기 때문에!”



베테랑 손아섭(한화)은 프로야구 역사에 한 획을 그은 인물이다. 통산 최다안타 기록 보유자다. 지난 23일 대전 SSG전에선 사상 처음으로 2600안타 고지를 밟기도 했다. 꾸준한 발걸음, 매 순간 치열하게 플레이했기에 가능한 일이다. ‘악바리’라는 별명이 그냥 붙은 것이 아니다. 잘 될 때에도, 그렇지 않을 때에도 앞으로 더 나아가기 위해 고민하고 또 노력했다. 여기에 오랜 시간 쌓아온 노하우까지. 한화가 대권 도전의 마지막 퍼즐로 손아섭을 택한 이유다.



손아섭 효과는 이미 팀 전체로 퍼지고 있다. 합류한 지 한 달도 채 되지 않은 것을 떠올리면 더욱 놀랍다. 손아섭은 지난달 31일 트레이드를 통해 한화에 새 둥지를 틀었다. 빠르게 동료들에게로 스며들었다. 나이 차이가 많이 나는 후배들과도 거리낌 없다. 열두 살 차이가 나는 노시환과는 점심 때 만나 함께 식사하고 출근하는 게 일상이 됐다. 노시환은 “처음엔 ‘내가 최다안타 타자와 밥을 먹고 있다니’ 어렵기도 했는데, 이젠 친형 같은 느낌”이라고 말했다.



사진=한화이글스 제공

앞장서서 더그아웃 분위기를 끌어올리는 것은 두말할 필요가 없다. 힘차게 파이팅을 외치는 것은 기본, 후배들에게 먼저 다가가 말을 걸고 장난을 친다. 노시환은 “정신적 지주가 옆에 있는 것 같다”면서 “정말 재밌다. 내가 야구가 안 될 땐 선배님이 웃겨주고, 선배님의 야구가 안 될 땐 내가 웃겨드린다. 서로 좋게 작용하는 것 같다”고 엄지를 치켜세웠다. 문현빈은 “(노)시환이형과 선배님의 케미가 너무 좋다. 옆에서 보고만 있어도 즐겁다”고 미소를 지었다.



값진 조언도 아끼지 않는다. 후배들의 관심이 쏟아진다. 문현빈은 “(손)아섭 선배님께 타격 관련 질문들을 많이 하는 것 같다. 훈련할 때의 루틴이나 타석서 어떻게 대처하는 지 많이 묻는다”고 말했다. 중요한 포인트도 잘 잡아준다. 문현빈은 “기술적인 것도 기술적인 것이지만, 아섭 선배님께서 체력관리에 대한 중요성을 많이 언급하셨다. 체력관리를 잘해야 기술적으로도 계속 유지할 수 있다고 하시더라. 그 부분에 집중하고 있는데 결과도 좋다”고 설명했다.



부담이 없다면 거짓말이다. 앞서 손아섭은 “자유계약(FA)도 해봤지만, 이번이 가장 부담이 컸던 것 같다. 며칠 동안 밤잠을 설치기도 했다”고 말한 바 있다. 긍정적으로 생각하기로 했다. “팀과 감독님이 필요로 해서 불러주신 것 아니냐. 보탬이 될 수 있다는 자신감은 있다”고 목소리를 높였다. 팀이 선두경쟁에 한창이다. 26일 기준 1위 LG와 4.5경기 차다. 손아섭은 “한 경기 한 경기가 중요하다. 잘 데려왔다는 이야기를 들을 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

사진=한화이글스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]