아루마루, 헬로키티와 손잡고 '팻플룩' 컬렉션 출시…유기견 후원 동참

반려동물 용품 브랜드 아루마루(arumaru)가 글로벌 캐릭터 산리오의 '헬로키티(Hello Kitty)'와 협업, '팻플룩(Pet + Couple Look)' 콘셉트의 컬렉션을 오는 28일 선보인다고 밝혔다.

이번 컬렉션은 반려견과 보호자가 함께 착용할 수 있는 의류와 실용적인 반려동물 용품으로 구성되며, 유기견 후원 프로젝트와 연계되어 의미를 더한다.

아루마루는 헬로키티와의 협업을 통해 일상에서 자연스럽게 스며드는 실용성과 편안함을 강조한 제품들을 공개한다. 소재 선택부터 세심한 디테일, 기능성까지 고려하여 기존 애견 용품에서는 보기 어려웠던 완성도를 갖췄다는 설명이다.

컬렉션은 크게 의류 라인과 애견 용품 라인으로 나뉜다. 의류 라인에는 후디, 티셔츠, 풋볼 저지, 워터프루프 재킷 등이 포함되어 있으며, 일상생활은 물론 활동적인 라이프스타일에도 적합하도록 디자인됐다.

애견 용품 라인에서는 목줄, 리드줄, 캐리어, 간식 가방, 메시 티셔츠, 헬로키티 키링 등 실용성과 디자인을 겸비한 다양한 아이템을 만나볼 수 있다. 특히 아루마루의 절제된 감성과 헬로키티의 따뜻한 무드가 조화롭게 어우러져, 반려견과 보호자 모두의 일상을 더욱 편안하고 즐겁게 만들 것으로 기대된다.

이번 협업은 단순한 제품 출시를 넘어, 아루마루의 장기 기부 및 후원 활동인 '헬로 아루마루 프로젝트(Hello arumaru Project)'와도 연결된다. 사단법인 '도로시지켜줄개'와 함께 진행되는 이 프로젝트를 통해 소비자들은 이벤트 참여를 통해 유기견 기부에 동참할 수 있으며, 이는 작은 실천이 모여 유기견들에게 큰 희망을 전달하는 기회가 될 예정이다.

아루마루와 헬로키티의 협업 컬렉션은 오는 28일부터 31일까지 스타필드 하남 1층 센트럴 아트리움에서 열리는 팝업 스토어에서 가장 먼저 공개된다. 팝업 스토어에서는 전 제품 판매는 물론, 폴라로이드 촬영, Hello arumaru Project, 반려견 동반 팝업존 산책, 구매 고객 대상 캡슐 뽑기 이벤트 등 다양한 프로그램이 운영될 예정이다. 이후에는 아루마루 공식 홈페이지에서도 컬렉션을 구매할 수 있다.

