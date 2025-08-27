임플란트, 성급하면 후회… 치과 진단이 성공을 좌우한다

치아는 혈액 공급이 제한적이며, 특히 최외곽의 법랑질은 세포가 없어 한번 손상되면 자연 재생이 불가능하다. 이러한 이유로 평소 세심한 관리와 정기적인 치과 검진의 중요성이 강조되고 있다. 그럼에도 불구하고 치과를 방문했을 때는 이미 법랑질을 넘어 상아질, 심지어 치수(신경)까지 염증이나 손상이 번져, 단순한 치료를 넘어 복잡하고 광범위한 시술이 필요해지는 경우가 비일비재하다.

물론 자연 치아를 최대한 살리는 보존적 치료가 우선돼야 한다. 그러나 불가피하게 발치에 이르게 되면 틀니, 브릿지 등 다양한 대체 치료 방안을 모색해야 한다. 최근에는 기능적, 심미적으로 자연 치아와 흡사한 임플란트가 가장 보편적인 대안으로 주목받고 있다. 임플란트 시술은 잇몸뼈에 인공치근을 식립한 후 지대주와 보철물을 연결하는 방식으로 진행된다.

그러나 임플란트 시술이 매력적인 대안임에도 불구하고, 장기적인 성공과 환자의 만족도를 위해서는 환자 개개인의 구강 상태를 면밀히 분석하는 '정확한 진단'이 필수적이다. 특히 이 과정에서 가장 핵심적인 요소는 인공치근과 잇몸뼈의 유착 정도를 나타내는 ‘골유합’이다. 잇몸뼈가 부족하거나 약할 경우 골유합이 원활하지 않아 저작 압력 분산이 어렵고, 통증이나 염증이 발생하며 궁극적으로 임플란트 실패로 이어질 수 있다.

따라서 임플란트 시술에 앞서 해당 부위 조직, 특히 잇몸뼈의 상태를 정밀하게 진단하는 것이 중요하다. 잇몸뼈의 양이 부족하다고 판단될 경우, 건강한 임플란트 식립을 위해 ‘뼈이식술’이 선행될 수 있다. 뼈이식술은 자가골, 합성골, 동종골 등 적절한 골이식재를 부족한 부위에 이식하여 새로운 뼈가 생성될 공간을 마련하고, 안정적인 골유합을 돕는 역할을 한다. 사용되는 이식재는 뼈 생성 유도 효과, 공간 유지 능력, 이식 부위 특성 등을 고려해 결정된다.

이상수 노원 강북예치과 대표 원장은 “임플란트는 결국 잇몸뼈와 인공치근이 얼마나 단단히 고정되는지에 따라 완성도가 달라진다”며 “시술 전 검사 단계에서 잇몸뼈 이식 여부를 면밀히 확인하고, 이식 후에는 충분한 회복 시간을 확보하여 뼈가 잘 차오를 수 있도록 계획하는 것이 중요하다”고 강조했다.

