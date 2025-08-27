KOVO 심판 아카데미 마무리… “정확한 판정 위해 노력”

심판 아카데미 단체 사진. 사진=KOVO 제공

한국배구연맹이 심판 역량 강화 및 양성을 위해 개최한 2025 KOVO 심판 아카데미가 성황리에 마무리됐다.

심판 아카데미에 참석한 심판 26명은 지난 19일 이론교육을 시작으로 26일까지 상암 누리꿈스퀘어와 IBK기업은행 체육관 등에서 이론 및 실기 교육을 진행했다.

19일부터 21일까지 진행된 이론 교육에서는 비디오 판독 운영 기준을 비롯해 국제배구연맹(FIVB)의 변경된 주요 규칙과 사례집 등 다양한 주제를 바탕으로 한 발표와 토론을 했다. 실기 교육에서는 핸드 및 깃발 시그널 교육 그리고 고교팀 배구부를 초청해 실전 경기를 통한 연습을 진행했다.

이번 시즌 새롭게 선임된 전영아 심판위원장은 “다가오는 시즌에 새로운 규칙이 적용되는 만큼 이번 아카데미에서는 그 부분을 중점적으로 교육하고 있다. 다가오는 컵대회와 정규리그에서 공정하고 정확한 판정을 위해 계속적으로 노력하겠다”고 이야기했다.

연맹은 오는 9월13일부터 개최되는 2025 여수·NH컵 프로배구대회를 시작으로 차기 시즌이 성공적으로 운영될 수 있도록 준비할 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

