무한도전 Run, E4A ‘아미노리젠 마그네슘 워터’ 공식 협찬

스포츠 영양 전문 브랜드 이포에이(E4A) 뉴트리션의 회복 음료 ‘아미노리젠 마그네슘 워터’가 오는 8월 30일 부산 광안리해수욕장에서 열리는 ‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산’의 공식 협찬 제품으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

이번 대회는 바다 풍경과 역동적인 러닝 코스를 동시에 즐길 수 있는 국내 대표 러닝 축제로 자리매김하고 있다. 참가자 전원은 완주 후 지급되는 ‘간식팩’을 통해 아미노리젠 마그네슘 워터를 만나볼 수 있다.

E4A 뉴트리션은 대회 당일 스폰서십 부스를 운영해 참가자 전용 할인 및 시음 이벤트를 진행한다. 방문객들은 현장에서만 제공되는 특별 할인 혜택을 통해 제품을 합리적으로 구매할 수 있으며 시음을 통해 맛과 기능을 직접 경험할 수 있다.

대표 협찬 제품인 ‘아미노리젠 마그네슘 워터’는 천연 복숭아 과즙의 진한 맛, 마그네슘 일일 권장섭취량의 40% 함유, 제로 슈거 마그네슘 이온음료라는 특장점을 갖췄다. 마그네슘·아미노산·전해질을 한 번에 보충할 수 있어 운동 후 회복은 물론 일상 속 수분 보충에도 적합하다.

E4A 뉴트리션은 스포츠인을 위한 과학적 영양 솔루션을 개발하는 기업으로, ‘아미노리젠’ 브랜드를 통해 운동 현장과 일상에서 모두 활용 가능한 회복 중심 제품을 제공하고 있다. 이번 협찬을 계기로 스포츠 뉴트리션 산업의 대중화와 전문화에 더욱 기여해 나갈 방침이다.

또한 E4A 뉴트리션은 국민체육진흥공단이 주관하고 와이앤아처가 운영하는 ‘2025 스포츠 액셀러레이팅 프로그램’에 참여 중이다. 이를 통해 스포츠 산업의 성장에 기여하고, 과학적 근거에 기반한 혁신적 스포츠 뉴트리션 제품 개발을 이어가고 있다.

‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산’은 러닝과 축제를 결합한 대규모 스포츠 이벤트로, 국내외 러너들이 광안리 해변의 시원한 바닷바람을 맞으며 다양한 코스를 달린다. 현장에서는 러닝뿐만 아니라 공연, 체험 프로그램, 브랜드 부스 등 다채로운 부대행사가 마련돼 참가자와 시민 모두가 즐길 수 있는 축제의 장이 될 예정이다.

