박보검, 정관장 ‘일일 점장’으로 팬들과 만난다

KGC인삼공사가 정관장 모델 박보검과 함께하는 ‘정관장 보검점’ 이벤트 참가자를 모집한다.

이벤트는 박보검이 정관장 일일점장으로 깜짝 등장해 고객들과 특별한 시간을 나누는 자리다. 오는 9월 11일 서울 시내 정관장 매장에서 진행될 예정이다. 참가자들에게는 박보검 친필 메시지 및 사인을 비롯해, 박보검 점장이 준비한 특별 선물 세트가 제공된다.

이와 함께 이벤트 현장에 ‘보검 점장 미니 팝업’도 마련된다. 럭키드로우, 포토존 인증샷을 비롯해 이벤트 현장구매 고객(당일 한정 100명)에게 박보검의 손글씨가 담긴 특별한 굿즈도 증정할 계획이다.

이벤트 응모는 27일부터 9월 2일까지 정관장 제품 7만원 이상을 구매한 뒤 정관장 공식 온라인몰 ‘정몰’ 이벤트 페이지에서 신청서를 제출하면 가능하다. 정확한 이벤트 시간과 장소는 9월 3일에 당첨자에게 개별 안내될 예정이다.

KGC인삼공사 관계자는 “정관장은 추석을 앞두고 고객들에게 특별한 브랜드 경험을 제공하기 위해 이번 행사를 기획했다”며 “향후에도 박보검과 함께하는 다양한 마케팅 활동을 통해 정관장의 브랜드 가치를 널리 알리고, 소비자와의 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 정관장 신규모델로 선정된 박보검은 오는 9월 5일부터 방영하는 TV광고 및 디지털광고를 시작으로 본격 모델 활동에 나설 예정이다. ‘전통을 과학으로 재발굴’을 테마로 마스터브랜드 캠페인을 전개하며 추석 프로모션을 앞두고 ‘건강함(正)’과 ‘진정성(情)’이라는 브랜드 메시지를 전달할 계획이다.

