강재준·이은형, 아들 응급실 촬영 논란 해명…“기록으로 남기고 싶었다”

코미디언 강재준, 이은형 부부가 아들 현조의 건강 문제 중 유튜브 촬영을 진행한 것을 두고 불거진 일부 비난에 대해 해명했다. 사진 = 유튜브 채널 ‘기유TV’

26일 유튜브 채널 ‘기유TV’에서는 ‘드릴 말씀 있...’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상 속에서 이은형은 출산 후 외모 변화와 관련한 고민을 털어놓으며, 자연스럽게 아들 현조의 이야기로 대화가 이어졌다.

이은형은 “현조가 너무 어릴 때 여행을 많이 다녔나 싶기도 하다. 응급실에 갔을 때 얼마나 마음이 아팠는지”라며 최근 현조가 장염으로 응급실까지 갔던 일을 떠올렸다.

당시 상황은 유튜브 영상으로도 일부 기록됐는데, 이를 두고 일부 시청자들 사이에서는 “아이가 아픈 와중에도 촬영을 했다”는 비판이 일기도 했다.

이에 대해 강재준은 “그걸 가끔은 안 좋게 보시는 분들도 계시는데 그런 상황에서도 촬영을 하는 이유가 진짜 나중에 현조가 컸을 때 엄청난 기록으로 남기고 싶어서 그랬다”고 해명했다.

이은형도 “정말 긴급한 상황에는 못 찍었다. 아기가 잠들어서 찍은 거다. 불편하신 분들도 있을 거라 생각한다. 너무 이해한다. 기록의 의미였다”고 말했고 강재준은 “이때의 현조가 아팠어. 이때의 현조가 참 힘들었다. 이때 우리는 현조를 많이 생각하고 있었네 (이런 의미)”라고 덧붙였다.

한편, 강재준과 이은형은 10년간의 열애 끝에 2017년 결혼했고, 결혼 7년 만인 지난해 8월 아들 현조를 품에 안았다. 현재는 유튜브 채널을 통해 육아 일상과 가족의 이야기를 공유하고 있다.

